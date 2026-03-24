ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Ručni steamer za odeću

Obustavljeno

Podrška

Ručni steamer za odeću

GC440/47

Ručni steamer za odeću

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)

  • PDF datoteka, 285 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47

  • PDF datoteka, 413.3 kB
  • 24 March 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo