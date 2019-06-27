2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 45 g/min; dod. kol. pare od 180 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска