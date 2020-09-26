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  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
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Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4527/00

4.9
| (40) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže*, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Philips Azur Performer Plus udružuje moćne performanse sa lakim korišćenjem. Ugrađena posuda za kamenac osigurava efikasno uklanjanje kamenca, čime se osigurava dugotrajan učinak pare. Ujedno je opremljena automatskom kontrolom pare i grejnom pločom T-ionicGlide.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Efikasnije otklanjanje kamenca uz posudu za kamenac

Brže*, jednostavnije i pametnije

  • Para 50 g/min; dod. kol. pare od 220 g

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Aut. isključ. i fun. uklanjanja kamenca

  • 2600 W

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Automatska kontrola pare proizvodi odgovarajuću snagu pare za svaki tip odeće

Automatska kontrola pare proizvodi odgovarajuću snagu pare za svaki tip odeće

Uz automatsku kontrolu pare, više ne morate da brinete oko izbora prave količine pare. Samo izaberite temperaturu u skladu sa odećom koju peglate i to je sve.

Trostruko precizan vrh osigurava optimalnu kontrolu i vidljivost

Trostruko precizan vrh osigurava optimalnu kontrolu i vidljivost

Zašiljeni vrh na pegli Philips Azur Performer je veoma precizan iz 3 razloga: on je zašiljen, ima žlebove za dugmad i tanak profil nosa. Trostruko precizan vrh vam omogućava da doprete i do najzahtevnijih oblasti, npr. oko dugmadi ili između karnera.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

40

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

13/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jako zadovoljna karakteristikama

Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

26/11/2019

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът покрива изцяло изискванията ми.

Продуктът покрива изцяло изискванията ми, много съм доволна, единствено следващия път като си избирам ютия, задължително ще бъде без кабел. Много мощна и лесна за ползване.

Prednosti

Мощна и лесна за ползване.

Mane

С кабел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Парна ютия

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  1. U poređenju sa prosečnom peglom na paru Philips od 2200 W