2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dod. kol. pare od 220 g
Grejna ploča T-ionicGlide
Aut. isključ. i fun. uklanjanja kamenca
2600 W
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Uz automatsku kontrolu pare, više ne morate da brinete oko izbora prave količine pare. Samo izaberite temperaturu u skladu sa odećom koju peglate i to je sve.
Zašiljeni vrh na pegli Philips Azur Performer je veoma precizan iz 3 razloga: on je zašiljen, ima žlebove za dugmad i tanak profil nosa. Trostruko precizan vrh vam omogućava da doprete i do najzahtevnijih oblasti, npr. oko dugmadi ili između karnera.
Nagrade
4.9
od 5
40
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Gizela19
13/11/2018
Hrvatska
Jako zadovoljna karakteristikama
Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Маврева
26/11/2019
България
Verifikovani kupac
Продуктът покрива изцяло изискванията ми.
Продуктът покрива изцяло изискванията ми, много съм доволна, единствено следващия път като си избирам ютия, задължително ще бъде без кабел. Много мощна и лесна за ползване.
Prednosti
Мощна и лесна за ползване.
Mane
С кабел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4527/00 Парна ютия
U poređenju sa prosečnom peglom na paru Philips od 2200 W