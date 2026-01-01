2 godine garancije
Obustavljeno
GC4720/02
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Automatsko isključivanje
Za najbolje rezultate vam je potrebna grejna ploča koja ostvaruje optimalnu ravnotežu između klizanja i zatezanja. Grejna ploča SteamGlide PLUS upravo to nudi zahvaljujući zoni lakog klizanja po tkanini i zoni savršenog zatezanja.
2400 W osigurava konstantno jaki mlaz pare.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
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