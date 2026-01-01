Savršena ravnoteža između klizanja po tkanini i zatezanja tkanine

Za najbolje rezultate vam je potrebna grejna ploča koja ostvaruje optimalnu ravnotežu između klizanja i zatezanja. Grejna ploča SteamGlide PLUS upravo to nudi zahvaljujući zoni lakog klizanja po tkanini i zoni savršenog zatezanja.