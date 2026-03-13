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Azur Pegla na paru

Obustavljeno

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AzurPegla na paru

GC4720/02

Azur Pegla na paru

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF datoteka, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Peglanje teče glatko i bez muke zahvaljujući grejnoj ploči SteamGlide. Pegla proizvodi moćnu paru i glatko klizi, što je savršena kombinacija za uklanjanje nabora i postizanje sjajnih rezultata!

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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