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Peglanje
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Azur Pegla na paru
Obustavljeno
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GC4720/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Peglanje teče glatko i bez muke zahvaljujući grejnoj ploči SteamGlide. Pegla proizvodi moćnu paru i glatko klizi, što je savršena kombinacija za uklanjanje nabora i postizanje sjajnih rezultata!
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