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  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put

Obustavljeno

Azur ProPegla na paru

GC4887/30

4.6
| (36) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno savršenstvo, svaki put
Azur Pro pegla na paru pruža snažnu paru koja vam omogućava da peglanje završite za čas, uz savršene rezultate. Peglanje je sada lako, uz izuzetno brzo klizanje, veću posudu za vodu i ugrađenu posudu za kamenac
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Brzo peglajte nabore uz snažnu paru

Snažno savršenstvo, svaki put

  • 3000 W

  • 50 g/min; dodatnih 230 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Praktična drška za praktično rukovanje tokom peglanja

Praktična drška za praktično rukovanje tokom peglanja

Dobro dizajnirana, meka drška na vrhu pegle na paru će učiniti peglanje udobnijim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

36

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

3

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Отличен избор за ютия!

Ютията е мощна, но щадяща към тъканите. Нямам съсипана дреха. Самопочистващата функция също е голямо удобство.

Prednosti

Мощна. Позволява ми да гладя повече за по-кратко време

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

21/02/2020

България

България

Verifikovani kupac

Чудесна ютия

Тази ютия превръща гладенето в удоволствие, благодарение на иновативната си гладеща повърхност, както и на вградените в нея функции. Препоръчвам!

Prednosti

Лека, глади отлично

Mane

Не съм забелязал

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

06/06/2019

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Отличен помощник на съвременни хора,ценящи време.Красив дизайн, перфектно и бързо гладене,лесна подръжка .Удобна в ръката,не тежка,но в също време отличен резултат.Това е втора ютия от серия Azur.С уреди на Philips (имам ги поне 7)спестяваш време,което ни трябва за по -важни неща.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия

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