2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
3000 W
50 g/min; dodatnih 230 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dobro dizajnirana, meka drška na vrhu pegle na paru će učiniti peglanje udobnijim.
Nagrade
4.6
od 5
36
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
bobivelleva
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Отличен избор за ютия!
Ютията е мощна, но щадяща към тъканите. Нямам съсипана дреха. Самопочистващата функция също е голямо удобство.
Prednosti
Мощна. Позволява ми да гладя повече за по-кратко време
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия
Красо
21/02/2020
България
Verifikovani kupac
Чудесна ютия
Тази ютия превръща гладенето в удоволствие, благодарение на иновативната си гладеща повърхност, както и на вградените в нея функции. Препоръчвам!
Prednosti
Лека, глади отлично
Mane
Не съм забелязал
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия
Gaya
06/06/2019
България
Този продукт има отлични характеристики
Отличен помощник на съвременни хора,ценящи време.Красив дизайн, перфектно и бързо гладене,лесна подръжка .Удобна в ръката,не тежка,но в също време отличен резултат.Това е втора ютия от серия Azur.С уреди на Philips (имам ги поне 7)спестяваш време,което ни трябва за по -важни неща.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4887/30 Парна ютия