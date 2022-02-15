2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 55 g/min
Dodatna količina pare od 240 g
Grejna ploča SteamGlide Elite
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Ujednačena izlazna snaga pare osigurava do 50% veći prodor pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.
Nagrade
4.7
od 5
24
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Sashkic92
15/02/2022
Srbija
Oslicna!
Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.
Prednosti
Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...
Mane
Nista.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Boro12321321321
04/02/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Анели
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът е изключително лек и удобен за ползване
Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня
Prednosti
Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Парна ютия