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Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4905/40

4.7
| (24) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršeni rezultati svaki put
Dugotrajne performanse uz Quick Calc Release i SteamGlide Elite grejnu ploču sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom najboljom grejnom pločom otpornom na grebanje

Savršeni rezultati svaki put

  • Neprekidan mlaz pare od 55 g/min

  • Dodatna količina pare od 240 g

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare do 240 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Mlaz pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Ujednačena izlazna snaga pare osigurava do 50% veći prodor pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

24

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/02/2022

Srbija

Srbija

Oslicna!

Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.

Prednosti

Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...

Mane

Nista.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Pegla na paru

04/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Parno glačalo

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът е изключително лек и удобен за ползване

Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня

Prednosti

Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4905/40 Парна ютия

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana