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  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*
  • Najbrža Philips pegla na paru*

Obustavljeno

PerfectCare AzurPegla na paru

GC4924/20

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbrža Philips pegla na paru*
Bezbedno peglajte svaki odevni predmet koji može da se pegla, od džinsa do svile, od platna do kašmira, u jednoj turi; bilo kojim redosledom, bez podešavanja temperature. PerfectCare Azur daje savršene rezultate bez rizika od progorevanja ili sjajnih delova. Peglanje je sada lakše i brže.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Od džinsa do svile u jednoj turi

Najbrža Philips pegla na paru*

  • Para 50 g/min; dodatnih 200 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • Bezb. za sve tkanine koje se peglaju

Potpuna jednostavnost korišćenja, podešavanje nije potrebno

Potpuna jednostavnost korišćenja, podešavanje nije potrebno

Potpuna jednostavnost korišćenja, podešavanje nije potrebno. Sada možete da peglate svu odeću koja može da se pegla, jednu za drugom, bez potrebe da čekate ili podešavate regulator temperature pegle.

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuna bezbednost korišćenja na odeći koja može da se pegla

Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.

100%-tna brzina na svim vrstama tkanina – nema brže pegle na paru

100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

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  1. Testirano u odnosu na Philips pegle na paru