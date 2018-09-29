2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 50 g/min; dodatnih 200 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Bezb. za sve tkanine koje se peglaju
Potpuna jednostavnost korišćenja, podešavanje nije potrebno. Sada možete da peglate svu odeću koja može da se pegla, jednu za drugom, bez potrebe da čekate ili podešavate regulator temperature pegle.
Potpuno bezbedno na svim tkaninama, čak i na najnežnijoj svili, kašmiru, vuni, poliesteru. Nezavisni instituti za testiranje pegli su koristili peglu PerfectCare na najosetljivijoj odeći koja može da se pegla i oni su potvrdili odlične rezultate peglanja.
100%-tna brzina peglanja, bez sortiranja. Peglajte odeću pomoću efikasnije pare.
Nagrade
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Testirano u odnosu na Philips pegle na paru