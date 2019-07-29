2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 postavke pare
Aparat za parenje automatski prelazi u režim pripravnosti kada se rezervoar za vodu isprazni, pa možete da budete bezbrižni čak i ako zaboravite da ga isključite.
Steamer je bezbedan za korišćenja na svim tkaninama i odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Ploča steamera može bezbedno da se prisloni uz bilo koji odevni predmet, bez rizika od progorevanja – odlično rešenje za nežne tkanine, kao što je svila.
Produžite radni vek aparata pomoću redovne funkcije uklanjanja kamenca lakim ispiranjem.
Nagrade
4.4
od 5
55
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Zrik
29/07/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Lili99
25/07/2019
Hrvatska
Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više
Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
msesar
18/07/2019
Hrvatska
Odličan i praktičan uređaj
Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.