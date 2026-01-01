2 godine garancije
Obustavljeno
GC6430/02
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Carry-lock
Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom. Para pod pritiskom prodire duboko u tkaninu, što ubrzava i olakšava peglanje, čak i na teškim tkaninama.
Ergonomski dizajn pegle omogućava udobno peglanje jer manje opterećuje zglob. Drška koja se izvija nagore obezbeđuje prirodnu poziciju, koja smanjuje napor tokom peglanja. Dizajn pegle takođe sprečava ponavljanje pokreta koje izaziva postavljanje pegle na osnovu. Pegla je laka (1,2 kg) za lako i udobno peglanje.
Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.
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