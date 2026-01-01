Ergonomska i laka pegla od 1,2 kg

Ergonomski dizajn pegle omogućava udobno peglanje jer manje opterećuje zglob. Drška koja se izvija nagore obezbeđuje prirodnu poziciju, koja smanjuje napor tokom peglanja. Dizajn pegle takođe sprečava ponavljanje pokreta koje izaziva postavljanje pegle na osnovu. Pegla je laka (1,2 kg) za lako i udobno peglanje.