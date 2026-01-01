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  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
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  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
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  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
  • Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom

Obustavljeno

6400 seriesPosuda za paru pod pritiskom

GC6430/02

1 nagrada

Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom
Iskoristite sve pogodnosti kompaktnog sistema za peglanje i dostignite dvostruku brzinu peglanja uz paru pod pritiskom.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Kompaktan i moćan sistem za peglanje

Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom

  • Carry-lock

Do 4 bara pritiska pare za brzo peglanje

Do 4 bara pritiska pare za brzo peglanje

Udvostručite brzinu peglanja pomoću pare pod pritiskom. Para pod pritiskom prodire duboko u tkaninu, što ubrzava i olakšava peglanje, čak i na teškim tkaninama.

Ergonomska i laka pegla od 1,2 kg

Ergonomska i laka pegla od 1,2 kg

Ergonomski dizajn pegle omogućava udobno peglanje jer manje opterećuje zglob. Drška koja se izvija nagore obezbeđuje prirodnu poziciju, koja smanjuje napor tokom peglanja. Dizajn pegle takođe sprečava ponavljanje pokreta koje izaziva postavljanje pegle na osnovu. Pegla je laka (1,2 kg) za lako i udobno peglanje.

Neprekidan mlaz pare do 90 g/min

Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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