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6400 series Posuda za paru pod pritiskom

Obustavljeno

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6400 seriesPosuda za paru pod pritiskom

GC6430/02

6400 series Posuda za paru pod pritiskom

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF datoteka, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Iskoristite sve pogodnosti kompaktnog sistema za peglanje i dostignite dvostruku brzinu peglanja uz paru pod pritiskom.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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