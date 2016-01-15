2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
60 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje*.
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.
Jednostavno izaberite i zaključajte željenu dužinu pomoću podesivog češlja sa 12 postavki dužine koje se mogu zaključati od 1 do 23 mm, uz tačno 2 mm između dužina. Možete da koristite aparat i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
4.7
od 5
131
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
dugokosi
15/01/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
karakteristike su odlične
proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Raider
16/06/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
Dober
Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
Venom87
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Доволен съм
Върши работата си много добре. Подстригвам се сам с нея.
Prednosti
Издръжлива батерия и остри самозаточващи се ножове
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка за подстригване
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка за подстригване
U odnosu na prethodni model kompanije Philips