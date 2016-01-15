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Sve serije

  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
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  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
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  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3420/15

4.7
| (131) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
Aparat HAIRCLIPPER serije 3000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, sečiva od nerđajućeg čelika i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.
Pogledajte sve prednosti

sa tehnologijom DualCut sa brže i efikasnije šišanje

HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 13 postavki dužine

  • 60 min. bežične upotr./8 sati punjenja

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje*.

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.

Jednostavan izbor i zaključavanje 13 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavan izbor i zaključavanje 13 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavno izaberite i zaključajte željenu dužinu pomoću podesivog češlja sa 12 postavki dužine koje se mogu zaključati od 1 do 23 mm, uz tačno 2 mm između dužina. Možete da koristite aparat i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

131

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

15/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

karakteristike su odlične

proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

16/06/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Dober

Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Доволен съм

Върши работата си много добре. Подстригвам се сам с нея.

Prednosti

Издръжлива батерия и остри самозаточващи се ножове

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка за подстригване

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Машинка за подстригване

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