2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
Napajanje iz naponske mreže
Naš Philips aparat za šišanje sa novim, inovativnim češljem napravljen je tako da spreči zapetljavanje kose. To vam omogućava da šišate kosu bez ometanja.
Philips Hairclipper 3000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.
4.5
od 5
715
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Djolekap
30/10/2023
Srbija
Odličan trimer za kosu
Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.
Prednosti
Dizajn, ergonomija, baterija
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Brzo šišanje bez nagomilavanja – testirano na isečenoj kosi dužine do 19 mm, u poređenju sa prethodnim češljem
Seče 2 puta brže – u poređenju sa prethodnim Philips modelom