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  • Postojana snaga
  • Postojana snaga
  • Postojana snaga
  • Postojana snaga

2 + 1 produžena garancija

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3505/15

4.5
| (715) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Postojana snaga
Lako i brzo se ošišajte. Tehnologija DualCut sa samooštrećim sečivima podrezuje dva puta brže*. Tehnologija Trim-n-Flow koristi češalj koji je dizajniran tako da sprečava nagomilavanje – šišanje možete da završite odjednom.
Pogledajte sve prednosti

Lako šišanje

Postojana snaga

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 13 postavki dužine

  • Napajanje iz naponske mreže

Tehnologija Trim-n-Flow za neprekidno šišanje

Tehnologija Trim-n-Flow za neprekidno šišanje

Naš Philips aparat za šišanje sa novim, inovativnim češljem napravljen je tako da spreči zapetljavanje kose. To vam omogućava da šišate kosu bez ometanja.

Maksimalna preciznost uz dvostruka sečiva

Maksimalna preciznost uz dvostruka sečiva

Philips Hairclipper 3000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

715

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

30/10/2023

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.

Prednosti

Dizajn, ergonomija, baterija

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

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Odricanje od odgovornosti

  1. Brzo šišanje bez nagomilavanja – testirano na isečenoj kosi dužine do 19 mm, u poređenju sa prethodnim češljem

  2. Seče 2 puta brže – u poređenju sa prethodnim Philips modelom