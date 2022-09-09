2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
75 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Torbica, makaze i češalj za bradu
Naš Philips aparat za šišanje sa novim, inovativnim češljem napravljen je tako da spreči zapetljavanje kose. To vam omogućava da šišate kosu bez ometanja.
Philips Hairclipper 3000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.
4.7
od 5
67
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Purple58
09/09/2022
България
Verifikovani kupac
Харесва ми
Доволен съм от машинката. Има много настройки за дължината на косъма, и лесно се настройват.
Prednosti
Много лесно и бързо подстригва.
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Пишито
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продукт с високо качество
Избрах този продукт, защото всички продукти на Phillips, които ползвам, са с отлично качество
Prednosti
Работи дълго на батерия, не скубе
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Аси5
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Машинка
Машинката е уникална! Използваме я вече 4 години. Работи като нова!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка за подстригване
Brzo šišanje bez nagomilavanja – testirano na isečenoj kosi dužine do 19 mm, u poređenju sa prethodnim češljem
Seče 2 puta brže – u poređenju sa prethodnim Philips modelom