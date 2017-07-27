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Sve serije

  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*

Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5440/80

4.4
| (24) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
Aparat HAIRCLIPPER serije 5000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, dugotrajna sečiva od nerđajućeg čelika i podesivi češljevi za bradu i kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.
Pogledajte sve prednosti

sa tehnologijom DualCut sa brže i efikasnije šišanje

HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 24 postavke dužine

  • 75 min. bežične upotr./8 sati punjenja

  • Podesivi češalj za bradu i futrola

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da šišaju kosu dvostruko brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje, uz dodatak robusnog čeličnog štitnika za nenadmašnu dugotrajnost.*

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.

Jednostavan izbor i zaključavanje 24 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavan izbor i zaključavanje 24 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, uz 23 postavke dužine od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

24

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican za kucnu upotrebu

Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

02/07/2020

България

България

страхотен продукт с доста добри характеристики

Машинката е лесна за употреба! Издражлива батерия! Накрайника за регулиране на дължината на косъма се сменя много лесно. Безжичен, което също е голямо предимство. Почистването става прекалено лесно, тъй като много удобно може да се отстрани частта с ножчето от неръждаема стомана. И не на последно място калъфа - благодарение на който машинката може да се прибере и съхрани независимо от това къде е поставен!

Prednosti

Удобен, безжичен, издражлива батерия!

Mane

не бръсне идеално гладко - което е норбално, все пак е машинка за подстригване, а не за бръснене!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване

11/01/2019

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Най-добрата машинка за постригване,която съм ползвал.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване

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