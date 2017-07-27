2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
24 postavke dužine
75 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Podesivi češalj za bradu i futrola
Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da šišaju kosu dvostruko brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje, uz dodatak robusnog čeličnog štitnika za nenadmašnu dugotrajnost.*
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.
Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, uz 23 postavke dužine od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.
4.4
od 5
24
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Alx92
27/07/2017
Hrvatska
Odlican za kucnu upotrebu
Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
emehmed
02/07/2020
България
страхотен продукт с доста добри характеристики
Машинката е лесна за употреба! Издражлива батерия! Накрайника за регулиране на дължината на косъма се сменя много лесно. Безжичен, което също е голямо предимство. Почистването става прекалено лесно, тъй като много удобно може да се отстрани частта с ножчето от неръждаема стомана. И не на последно място калъфа - благодарение на който машинката може да се прибере и съхрани независимо от това къде е поставен!
Prednosti
Удобен, безжичен, издражлива батерия!
Mane
не бръсне идеално гладко - което е норбално, все пак е машинка за подстригване, а не за бръснене!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване
Ворипс
11/01/2019
България
Този продукт има отлични характеристики
Най-добрата машинка за постригване,която съм ползвал.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Машинка за подстригване
U odnosu na prethodni model kompanije Philips