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Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5450/15

4.5

| (259) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*

Aparat HAIRCLIPPER serije 5000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, dugotrajna titanijumska sečiva i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

sa tehnologijom DualCut sa brže i efikasnije šišanje

HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*

  • Titanijumska sečiva

  • 24 postavke dužine

  • 90 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Češalj za decu

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje, uz dodatak robusnog štitnika od nerđajućeg čelika za nenadmašnu dugotrajnost.*

Izuzetno oštra sečiva za izuzetno upečatljiv rezultat

Izuzetno oštra sečiva za izuzetno upečatljiv rezultat

Postignite savršeno podrezivanje uz zaštitu zahvaljujući samooštrećim čeličnim sečivima presvučenim titanijumom napravljenim za dugotrajne performanse svaki put.

Jednostavan izbor i zaključavanje 24 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavan izbor i zaključavanje 24 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, uz 23 postavke dužine od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

259

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

29/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ugodan i ucinkovit, istovremeno.

I ranije, do sada, sam imao Philipsov aparat za sisanje, vec 12 godina, ali nikako da se pokvari. I tako, ipak, kupim novi. Sto reci, izuzetan je. Prije sam se sisao kao covjek, a sada se sisam kao kralj.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

02/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Imao sam 4g jedan Philipsov šišač slabiji model koji je super radio (još uvijek radi),prelaskom na ovaj model također je ispunio moja očekivanje ,zaista podrezuje bradu i šiša bez čupanja kose odlična stvar turbo mode,baterija traje i traje,sve u svemu 5+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

09/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlične karakteristike

SAVRŠEN PROIZVOD. ODNOS KVALITETA CIJENA ODLIČNA. PLATIO IZUZETNO POŠTENU CIJENU.

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 

  1. U odnosu na prethodni model kompanije Philips