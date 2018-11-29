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HAIRCLIPPER serije 5000 – ošišajte se dvaput brže*
Aparat HAIRCLIPPER serije 5000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, dugotrajna titanijumska sečiva i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.
Titanijumska sečiva
24 postavke dužine
90 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Češalj za decu
Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje, uz dodatak robusnog štitnika od nerđajućeg čelika za nenadmašnu dugotrajnost.*
Postignite savršeno podrezivanje uz zaštitu zahvaljujući samooštrećim čeličnim sečivima presvučenim titanijumom napravljenim za dugotrajne performanse svaki put.
Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, uz 23 postavke dužine od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.
4.5
od 5
259
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Tomo7
29/11/2018
Hrvatska
Ugodan i ucinkovit, istovremeno.
I ranije, do sada, sam imao Philipsov aparat za sisanje, vec 12 godina, ali nikako da se pokvari. I tako, ipak, kupim novi. Sto reci, izuzetan je. Prije sam se sisao kao covjek, a sada se sisam kao kralj.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Rocobaroco
02/11/2018
Hrvatska
Odličan
Imao sam 4g jedan Philipsov šišač slabiji model koji je super radio (još uvijek radi),prelaskom na ovaj model također je ispunio moja očekivanje ,zaista podrezuje bradu i šiša bez čupanja kose odlična stvar turbo mode,baterija traje i traje,sve u svemu 5+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Đebo
09/01/2018
Hrvatska
Odlične karakteristike
SAVRŠEN PROIZVOD. ODNOS KVALITETA CIJENA ODLIČNA. PLATIO IZUZETNO POŠTENU CIJENU.
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat za šišanje
Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025.
U odnosu na prethodni model kompanije Philips