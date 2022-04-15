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HC5450/15
Obustavljeno
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Kako da postavim/skinem dodatak sa Philips aparata za negu?
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