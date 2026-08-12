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Aparati za ŠIŠANJE
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Hairclipper series 5000 Aparat za šišanje koji može da se pere
Obustavljeno
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HC5610/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
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