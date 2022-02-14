2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija Trim-n-Flow PRO
28 podešavanja dužine (0,5–21 mm)
75 min bežične upotrebe/8 sati punjenja
U potpunosti može da se pere
Inovativni dizajn češlja omogućava da isečena kosa sklizne sa sečiva tokom upotrebe, sprečavajući da se čak i duga kosa zapetlja u češalj, pa pravljenje frizure možete da počnete i završite bez prekida.
Philips Hairclipper 5000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Šišajte kosu na željenu dužinu uz 2 podesiva češlja za dužine između 3 mm i 28 mm u koracima od 1 mm, češalj za čekinjastu bradu od 2 mm, odnosno uklonite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.
4.8
od 5
803
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Pajki
14/02/2022
Srbija
Savršen proizvod.
Proizvod kupljen za kućnu upotrebu, a radi kao profi aparati. Brzo podešavanje visine šišanja bez čestih zamena češljeva je odlična opcija kao i turbo opcija za jaču kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Deki Bgd
05/02/2022
Srbija
Dobar proizvod ali nema 1mm
Trimer je dobar, nivo buke je sasvim pristojan (nadam se da se vremenom neće povećati). Kosa lako sklizne sa oštrice, podmazivanje nije potrebno.
Prednosti
Vodootporna, ergonomski dizajn, kosa lako sklizne sa oštrice, pristojan nivo buke, odnos punjenja/pražnjenja baterije.
Mane
Bilo bi dobro da češalj za šišanje podržava 1mm.
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Marko Z.
18/06/2021
Srbija
best buy trimer
Ja već dugo koristim isključivo philips trimere za kosu i bradu, i ovaj model smatram najboljim odnosom cene i kvaliteta. Prezadovoljan sam kao i obično kada je Philips u pitanju.
Prednosti
lepo leži u ruci, vodootporan, lako se rukuje, lako se skidaju češljevi.
Mane
nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
U odnosu na prethodni model kompanije Philips
Perite samo vodom