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  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje

2+3 produžena garancija

Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje koji može da se pere

HC5612/15

4.8
| (802) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i ravnomerno šišanje
Ravnomerno se ošišajte zahvaljujući tehnologijama DualCut i Trim-n-Flow Pro. Novi dizajn češlja sprečava da se kosa bilo koje dužine zapetlja u češalj, pa pravljenje frizure možete da završite odjednom.
Pogledajte sve prednosti

Isečena kosa klizi sa aparata, za 2x brže* šišanje

Brzo i ravnomerno šišanje

  • Tehnologija Trim-n-Flow PRO

  • 28 podešavanja dužine (0,5–21 mm)

  • 75 min bežične upotrebe/8 sati punjenja

  • U potpunosti može da se pere

Isečena kosa klizi sa aparata, za 2x brže* šišanje

Isečena kosa klizi sa aparata, za 2x brže* šišanje

Inovativni dizajn češlja omogućava da isečena kosa sklizne sa sečiva tokom upotrebe, sprečavajući da se čak i duga kosa zapetlja u češalj, pa pravljenje frizure možete da počnete i završite bez prekida.

Maksimalna preciznost uz dvostruka sečiva

Maksimalna preciznost uz dvostruka sečiva

Philips Hairclipper 5000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.

Podešavajte različite postavke dubine

Podešavajte različite postavke dubine

Šišajte kosu na željenu dužinu uz 2 podesiva češlja za dužine između 3 mm i 28 mm u koracima od 1 mm, češalj za čekinjastu bradu od 2 mm, odnosno uklonite češalj za glatko podrezivanje od 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

802

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

14/02/2022

Srbija

Srbija

Savršen proizvod.

Proizvod kupljen za kućnu upotrebu, a radi kao profi aparati. Brzo podešavanje visine šišanja bez čestih zamena češljeva je odlična opcija kao i turbo opcija za jaču kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

05/02/2022

Srbija

Srbija

Dobar proizvod ali nema 1mm

Trimer je dobar, nivo buke je sasvim pristojan (nadam se da se vremenom neće povećati). Kosa lako sklizne sa oštrice, podmazivanje nije potrebno.

Prednosti

Vodootporna, ergonomski dizajn, kosa lako sklizne sa oštrice, pristojan nivo buke, odnos punjenja/pražnjenja baterije.

Mane

Bilo bi dobro da češalj za šišanje podržava 1mm.

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

18/06/2021

Srbija

Srbija

best buy trimer

Ja već dugo koristim isključivo philips trimere za kosu i bradu, i ovaj model smatram najboljim odnosom cene i kvaliteta. Prezadovoljan sam kao i obično kada je Philips u pitanju.

Prednosti

lepo leži u ruci, vodootporan, lako se rukuje, lako se skidaju češljevi.

Mane

nemam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

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