2 godine garancije
Novo
Svestrano šišanje za celu porodicu
Obezbedite sebi ili voljenima precizno šišanje uz Philips Hair Clipper 5000. Oštrice koje ostaju oštre pružaju glatke i ujednačene rezultate, dok moćne bežične performanse omogućavaju udobno i pouzdano trimovanje.
Samooštreće čelične oštrice
16 postavki dužine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Ostvarite savršeno šišanje uz samooštreće čelične oštrice od 41 mm, napravljene za dugotrajne performanse
Uživajte u glatkom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow dizajniran je da drži kosu u pokretu, sprečavajući začepljenje, tako da se aparat za šišanje pomera bez napora. Pomaže vam da održite stabilnu kontrolu i postignete idealan stil bez prekida.
Senzor PowerAdapt očitava gustinu kose 250 puta u sekundi i dinamički prilagođava snagu za jednostavno šišanje.
4.5
od 5
717
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Djolekap
30/10/2023
Srbija
Odličan trimer za kosu
Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.
Prednosti
Dizajn, ergonomija, baterija
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2023-09-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2023-09-30
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupovine.