ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Hair Clipper Serija 5000

Novo

Podrška

Hair ClipperSerija 5000

HC5733/15

Hair Clipper Serija 5000

Novo

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 180 kB
  • 24 August 2026

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 7.6 MB
  • 26 May 2026

Najčešća pitanja

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo