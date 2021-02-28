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  • Savršena personalizovana frizura
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  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
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  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura
  • Savršena personalizovana frizura

2+3 produžena garancija

Obustavljeno

Hairclipper series 9000Aparat za šišanje koji može da se pere

HC9420/15

4.5
| (279) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod
Savršena personalizovana frizura
Philips aparat za šišanje 9000 garantuje savršenu personalizovanu frizuru. Sa 400 postavki dužine i titanijumskim sečivima, dobijate vrhunsku preciznost i snagu. Postignite savršenu završnicu u skladu sa gustinom vaše kose.
Pogledajte sve prednosti

sa motorizovanim češljevima

Savršena personalizovana frizura

  • Metalna sečiva koja se sama oštre

  • 60 postavki dužine

  • 120 min bežične upotrebe / 1 h punjenja

  • Do 5 godina garancije

60 postavki dužine pomoću motorizovane dugmadi

60 postavki dužine pomoću motorizovane dugmadi

Koristite kontrolnu dugmad da biste precizno izabrali i zaključali dužinu koju želite, uz više od 60 postavki dužine. Koristite češalj za podrezivanje u koracima od tačno 0,2 mm između 1 i 7 mm i 1 mm između 7 i 42 mm. Ili možete da ga koristite bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.

Oštro kao prvog dana bez podmazivanja

Oštro kao prvog dana bez podmazivanja

Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.

Senzor PowerAdapt pruža personalizovano iskustvo šišanja

Senzor PowerAdapt pruža personalizovano iskustvo šišanja

Ravnomerno, personalizovano šišanje. Senzor PowerAdapt automatski podešava brzinu motora u skladu sa gustinom kose, pa dobijate pravu snagu podrezivanja bez obzira na dužinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

279

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

28/02/2021

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Odličan trimer sa odličnim karakteristikama u skladu sa svojom cenom. Izabrao sam ga zbog mogućnosti da se koristi sa baterijom, ali i kablom, vrlo snažnim motorom, precizno podešavanje 0,1.. Pokazao se dobro i kod skraćivanja brade, uopšte ne štipa tanku kožu lica!

Prednosti

Snaga motora, dužina trajanja baterije, garancija 2+3 godine, precizno podešavanje, ergonomija, samooštreći noževi bez potrebe podmazivanja

Mane

Zamerka postoji, za taj novac (nije malo), nisam dobio ni kesicu da bi zaštitio tako skup trimer! A video sam, da na nekim tržištima dobijaju kutiju za trimer, i dodatak za uspravno punjenje! Zamolio bih vas, ako postoji mogućnost, da mi dostavite bar kutiju za zaštitu trimera, možete me kontaktirati na email adresu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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