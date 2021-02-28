2 godine garancije
Obustavljeno
Metalna sečiva koja se sama oštre
60 postavki dužine
120 min bežične upotrebe / 1 h punjenja
Do 5 godina garancije
Koristite kontrolnu dugmad da biste precizno izabrali i zaključali dužinu koju želite, uz više od 60 postavki dužine. Koristite češalj za podrezivanje u koracima od tačno 0,2 mm između 1 i 7 mm i 1 mm između 7 i 42 mm. Ili možete da ga koristite bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.
Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.
Ravnomerno, personalizovano šišanje. Senzor PowerAdapt automatski podešava brzinu motora u skladu sa gustinom kose, pa dobijate pravu snagu podrezivanja bez obzira na dužinu.
4.5
od 5
279
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Yozza
28/02/2021
Srbija
Odličan trimer za kosu
Odličan trimer sa odličnim karakteristikama u skladu sa svojom cenom. Izabrao sam ga zbog mogućnosti da se koristi sa baterijom, ali i kablom, vrlo snažnim motorom, precizno podešavanje 0,1.. Pokazao se dobro i kod skraćivanja brade, uopšte ne štipa tanku kožu lica!
Prednosti
Snaga motora, dužina trajanja baterije, garancija 2+3 godine, precizno podešavanje, ergonomija, samooštreći noževi bez potrebe podmazivanja
Mane
Zamerka postoji, za taj novac (nije malo), nisam dobio ni kesicu da bi zaštitio tako skup trimer! A video sam, da na nekim tržištima dobijaju kutiju za trimer, i dodatak za uspravno punjenje! Zamolio bih vas, ako postoji mogućnost, da mi dostavite bar kutiju za zaštitu trimera, možete me kontaktirati na email adresu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje