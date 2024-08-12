2 godine garancije
750 W
Odvojive ploče
Vertikalno odlaganje
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Sistem zaključavanja Easy-lock
Promenljive ploče omogućavaju vam da pravite sve omiljene stvari, od hrskavog peciva do bogato filovanih sendviča i vafla!
Brzo zagrevanje daje savršeno hrskave i zlatne rezultate u ovom aparatu za pravljenje sendviča i peciva snage 750 W.
Zaboravite na lepljenje i ribanje. Samo uklonite ploče i lako ih očistite zahvaljujući dugotrajnom premazu protiv lepljenja.
Razumite recenzije proizvoda
4.9
od 5
122
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Sejn10
12/08/2024
Srbija
Za svaku preporuku!
Definitivno proizvod koji me je odusevio. Hrana mi se ne lepi za plocu i pored toga, odvojiva je i lako se pere. Hrana mi se ravnomerno zagreva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD2350/80 Aparat za pravljenje sendviča
Ante10
05/11/2024
Hrvatska
Odličan toaster!
Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.
Prednosti
Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Lili223
25/11/2024
Slovenija
Vsestranski toaster
Vnuki obožujejo vaflje, zato sem zelo zadovoljna! Občasno popečem kruh in pripravim toaste, hkrati pa so tudi vaflji redno na meniju. Super, da lahko prirpravljemo troje v enem izdelku.
Prednosti
Prirocen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD2350/80 Opekač sendvičev
