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  • Sendviči na lak način
  • Sendviči na lak način
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  • Sendviči na lak način

Obustavljeno

Aparat za pravljenje sendviča

HD2384

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Sendviči na lak način
Uživajte u ukusnim sendvičima za tren oka zahvaljujući ovom snažnom aparatu za pravljenje sendviča. Zahvaljujući teflonskim pločama, čišćenje je lakše nego ikada. Jednostavno se odlaže zahvaljujući mogućnosti vertikalnog odlaganja i namotavanju kabla.
Pogledajte sve prednosti

Ukusni rezultati za tren oka

Sendviči na lak način

  • 700 W

Lampica - indikator zagrevanja i indikator spremnosti

Lampica - indikator zagrevanja i indikator spremnosti

Hladna drška

Hladna drška

Hladna drška

Ploče za trouglaste sendviče

Ploče za trouglaste sendviče seku sendviče i zatvaraju ih tako da fil ostane u sendviču.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

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