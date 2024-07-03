2 godine garancije
8 postavki
Ugrađena rešetka za podgrevanje zemički
Kompaktan dizajn
Prekrivač protiv prašine
8 postavki vam omogućavaju da pečete različite vrste hleba bez rizika od zagorevanja. Podesite željenu postavku zapečenosti, za tost baš po vašem ukusu.
2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba. Funkcija automatskog centriranja održava hleb na sredini radi postizanja ravnomerne zapečenosti sa obe strane.
Ugrađena rešetka za zemičke, za lako podgrevanje omiljenih zemički, peciva i kiflica.
Razumite recenzije proizvoda
4.9
od 5
237
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2582/00 Toster
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Optima
10/12/2022
България
Високо качество, приемлива цена, има промоции
Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.
Prednosti
Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.
Mane
Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2582/00 Тостер
