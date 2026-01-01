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  • Tako jednostavno, tako ukusno
  • Tako jednostavno, tako ukusno
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Obustavljeno

Super-automatski aparat za pripremu espresa

HD5730/10

Tako jednostavno, tako ukusno
Vrhunski Philips aparat za pripremu espresa jednim dodirom omogućava vam da napravite ukusan kapućino pritiskom na jedno dugme: mleko se automatski pretvara u penu i dodaje u kafu. A elegantni dizajn od nerđajućeg čelika pruža odličan izgled iz svih uglova.
Pogledajte sve prednosti

Pritisnite jedanput za savršen kapućino ili makijato

Tako jednostavno, tako ukusno

Pritisnite jedanput za ukusan kapućino ili late makijato

Pritisnite jedanput za ukusan kapućino ili late makijato

Novi Philips aparat za pripremu espresa jednim dodirom pruža vam ukusne varijacije espresa, poput kapućina i late makijata, pritiskom na dugme. Automatski mlin svaki put sveže melje zrna kafe. Zatim se pravi pena od mleka i automatski dodaje u vašu kafu kako nikad više ne biste morali da manevrišete bokalom ispod grlića za paru. Štaviše, jedinstvena posuda za mleko s lakoćom se na „klik“ postavlja na aparat, savršeno staje u frižider i čak se može prati u mašini za sudove. Jednostavno pritisnite jedno dugme i za svega nekoliko trenutaka uživajte u svojim omiljenim varijacijama espresa kod kuće.

Automatsko pravljenje pene od mleka u jedinstvenoj posudi za mleko

Automatsko pravljenje pene od mleka u jedinstvenoj posudi za mleko

Brzo: mleko i espreso se pripremaju paralelno

Tehničke specifikacije

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