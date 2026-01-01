Pritisnite jedanput za ukusan kapućino ili late makijato

Novi Philips aparat za pripremu espresa jednim dodirom pruža vam ukusne varijacije espresa, poput kapućina i late makijata, pritiskom na dugme. Automatski mlin svaki put sveže melje zrna kafe. Zatim se pravi pena od mleka i automatski dodaje u vašu kafu kako nikad više ne biste morali da manevrišete bokalom ispod grlića za paru. Štaviše, jedinstvena posuda za mleko s lakoćom se na „klik“ postavlja na aparat, savršeno staje u frižider i čak se može prati u mašini za sudove. Jednostavno pritisnite jedno dugme i za svega nekoliko trenutaka uživajte u svojim omiljenim varijacijama espresa kod kuće.