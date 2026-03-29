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Super-automatski aparat za pripremu espresa

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Super-automatski aparat za pripremu espresa

HD5730/10

Super-automatski aparat za pripremu espresa

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Vrhunski Philips aparat za pripremu espresa jednim dodirom omogućava vam da napravite ukusan kapućino pritiskom na jedno dugme: mleko se automatski pretvara u penu i dodaje u kafu. A elegantni dizajn od nerđajućeg čelika pruža odličan izgled iz svih uglova.

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  • 29 March 2026

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