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Super-automatski aparat za pripremu espresa
Obustavljeno
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HD5730/10
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Vrhunski Philips aparat za pripremu espresa jednim dodirom omogućava vam da napravite ukusan kapućino pritiskom na jedno dugme: mleko se automatski pretvara u penu i dodaje u kafu. A elegantni dizajn od nerđajućeg čelika pruža odličan izgled iz svih uglova.
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