2 godine garancije
Obustavljeno
Sa staklenim bokalom
Srebrna
Providni rezervoar za vodu da biste mogli da vidite nivo vode u njemu.
Svetlo ukazuje na to da je Philips aparat za kafu uključen.
Za jednostavno spremanje viška kabla.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Anna's
23/11/2020
Україна
Загалом дуже проста в використанні.
З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.
Prednosti
Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Aaaa7
19/11/2020
Україна
Легка у користуванні
Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
05/11/2020
Україна
Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше
Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка