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  • Stakleni bokal za aparat za filter kafu
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  • Stakleni bokal za aparat za filter kafu
  • Stakleni bokal za aparat za filter kafu
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  • Stakleni bokal za aparat za filter kafu

Obustavljeno

Viva CollectionAparat za kafu

HD7583/50

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Stakleni bokal za aparat za filter kafu
Elegantan metalik Philips aparat za kafu za osobe koje traže lak za upotrebu i pouzdan aparat za kafu. Ovo je isplativ aparat za kafu. Odlikuje ga inteligentni i kompaktni dizajn za lako odlaganje.
Pogledajte sve prednosti

kapacitet za 10 do 15 šoljica, kompaktan dizajn

Stakleni bokal za aparat za filter kafu

  • Sa staklenim bokalom

  • Srebrna

Providan rezervoar za vodu da biste mogli da vidite nivo vode u njemu

Providan rezervoar za vodu da biste mogli da vidite nivo vode u njemu

Providni rezervoar za vodu da biste mogli da vidite nivo vode u njemu.

Prekidač za uključivanje sa lampicom

Prekidač za uključivanje sa lampicom

Svetlo ukazuje na to da je Philips aparat za kafu uključen.

Pregrada za kabl

Pregrada za kabl

Za jednostavno spremanje viška kabla.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Загалом дуже проста в використанні.

З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.

Prednosti

Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

19/11/2020

Україна

Україна

Легка у користуванні

Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

05/11/2020

Україна

Україна

Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше

Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

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