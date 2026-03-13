Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Kafa
Sve serije
Viva Collection Aparat za kafu
Obustavljeno
Podrška
HD7583/50
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
User Manual Philips
Elegantan metalik Philips aparat za kafu za osobe koje traže lak za upotrebu i pouzdan aparat za kafu. Ovo je isplativ aparat za kafu. Odlikuje ga inteligentni i kompaktni dizajn za lako odlaganje.
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo