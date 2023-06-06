Obustavljeno
Da bude baš po vašem ukusu
Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.
Sa staklenim bokalom
Sa prekidačem za jačinu
Crna
Ova pametna mlaznica u bokalu ravnomerno cirkuliše kafu koja ulazi kroz bokal, za optimalnu i postojanu aromu, od prve do poslednje šolje.
Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.
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4.1
od 5
29
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
snupis4
06/06/2023
Lietuva
Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu
Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Boooo
21/11/2022
Polska
Polecam
Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
GabiGratiela
15/07/2021
România
Recomand
Mirosul cafelei proaspat rasnite este demential, putin greoaie setarile cafelei optime si partea de curatare a filtrului, ar fi util un tutorial video cu aceste lucruri de "finete", dar este un aparat foarte bun, merita, spun in calitate de bautoare pasionata de cafea de calitate!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00