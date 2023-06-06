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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
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  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Obustavljeno

IntenseAparat za kafu

HD7685/90

4.1

| (29) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

Da bude baš po vašem ukusu

Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.

Pogledajte sve prednosti

Od srednje do intenzivne kafe uz prekidač za jačinu

Da bude baš po vašem ukusu

  • Sa staklenim bokalom

  • Sa prekidačem za jačinu

  • Crna

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Ova pametna mlaznica u bokalu ravnomerno cirkuliše kafu koja ulazi kroz bokal, za optimalnu i postojanu aromu, od prve do poslednje šolje.

Prekidač za jačinu, za kuvanje kafe od blage do jake

Prekidač za jačinu, za kuvanje kafe od blage do jake

Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

29

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

06/06/2023

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu

Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

21/11/2022

Polska

Polska

Polecam

Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

15/07/2021

România

România

Recomand

Mirosul cafelei proaspat rasnite este demential, putin greoaie setarile cafelei optime si partea de curatare a filtrului, ar fi util un tutorial video cu aceste lucruri de "finete", dar este un aparat foarte bun, merita, spun in calitate de bautoare pasionata de cafea de calitate!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00

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