ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

Intense Aparat za kafu

Obustavljeno

Podrška

IntenseAparat za kafu

HD7685/90

Intense Aparat za kafu

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.

  • PDF datoteka
  • 29 June 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo