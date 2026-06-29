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Intense Aparat za kafu
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HD7685/90
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Patentirani prekidač za jačinu omogućava vam da podesite način na koji voda prolazi kroz podlogu od kafe: široka distribucija vode daje gladak i blag ukus, a uska distribucija za rezultat ima snažan i intenzivan ukus.
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