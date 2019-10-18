Obustavljeno
Jednostavno uživajte u kafi
Odlična kafa pritiskom na jedno dugme! SENSEO® Original aparat za kafu jednostavan je za korišćenje u kombinaciji sa specijalno razvijenim SENSEO® pločicama.
2 kafe odjednom
Plava
Pripremite 1 ili 2 šolje veoma ukusne SENSEO® kafe za manje od jednog minuta.
SENSEO® aparat za kafu automatski se isključuje 30 minuta nakon pravljenja kafe, radi uštede energije i bezbednosti aparata.
Ovaj aparat za kafu koji koristi pločice omogućava vam da lako pripremite jednu ili dve šolje kafe pomoću jednog dugmeta.
5.0
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Doraemon
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Finom kávét főz,sokféle kávépárna kapható hozzá,mindenki talál számára megfelelőt! Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Kávéfőző
souvenir
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, krémes ízvilág
Könnyű használat, krémes ízvilág, változatos kávépárna kínálat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző
MyhaEla15
10/05/2019
România
Super
Foarte usor de folosit. Are accesoriu ce permite si folosirea pad-urilor de capucino. Rezultate mai bune decat la aparatele cu capsule. Recenzie din Campania Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri