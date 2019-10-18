ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Jednostavno uživajte u kafi
  • Jednostavno uživajte u kafi
  • Jednostavno uživajte u kafi
  • Jednostavno uživajte u kafi

Obustavljeno

SENSEO® OriginalAparat za kafu koji koristi pločice

HD7810/70

5

| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno uživajte u kafi

Odlična kafa pritiskom na jedno dugme! SENSEO® Original aparat za kafu jednostavan je za korišćenje u kombinaciji sa specijalno razvijenim SENSEO® pločicama.

Pogledajte sve prednosti

uz aparat SENSEO® Original koji koristi pločice

Jednostavno uživajte u kafi

  • 2 kafe odjednom

  • Plava

Jedini aparat za kafu koji koristi pločice i može istovremeno da skuva dve šolje kafe

Jedini aparat za kafu koji koristi pločice i može istovremeno da skuva dve šolje kafe

Pripremite 1 ili 2 šolje veoma ukusne SENSEO® kafe za manje od jednog minuta.

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta radi uštede energije i bezbednosti

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta radi uštede energije i bezbednosti

SENSEO® aparat za kafu automatski se isključuje 30 minuta nakon pravljenja kafe, radi uštede energije i bezbednosti aparata.

Do kafe pomoću jednog dugmeta

Do kafe pomoću jednog dugmeta

Ovaj aparat za kafu koji koristi pločice omogućava vam da lako pripremite jednu ili dve šolje kafe pomoću jednog dugmeta.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Finom kávét főz,sokféle kávépárna kapható hozzá,mindenki talál számára megfelelőt! Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Kávéfőző

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, krémes ízvilág

Könnyű használat, krémes ízvilág, változatos kávépárna kínálat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eredeti HD7810/60 kávépárnás kávéfőző

10/05/2019

România

România

Super

Foarte usor de folosit. Are accesoriu ce permite si folosirea pad-urilor de capucino. Rezultate mai bune decat la aparatele cu capsule. Recenzie din Campania Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Original HD7810/55 Aparat de cafea cu paduri

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana