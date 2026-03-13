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SENSEO® Original Aparat za kafu koji koristi pločice

Obustavljeno

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SENSEO® OriginalAparat za kafu koji koristi pločice

HD7810/70

SENSEO® Original Aparat za kafu koji koristi pločice

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

User Manual Philips - English (US)

  • PDF datoteka, 981.7 kB
  • 13 March 2026

Odlična kafa pritiskom na jedno dugme! SENSEO® Original aparat za kafu jednostavan je za korišćenje u kombinaciji sa specijalno razvijenim SENSEO® pločicama.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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