2 godine garancije
Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Crna
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.
Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.
Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.
4.2
od 5
18
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Albin
30/11/2018
Slovenija
Odlično
Odlični aparat. Že več let ga uporabljam in dela brezhibno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
наката
15/04/2020
България
Verifikovani kupac
Много съм доволен
Много съм доволен от машинката. Прави страхотно кафе, удобна е за ползване, малка (най-малката с капучинатор която съм виждал).
Prednosti
много е малка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина
rysev
25/04/2018
България
лесен за обслужване , прави отлично кафе !
Имах малък проблем със дисплея , но съм очарован от бързото му отстраняване в сервиза . Сега вече всичко е ОК . Благодаря ви !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина