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  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom
  • Espreso i kapućino jednim dodirom

Obustavljeno

Philips Saeco InteliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8753/19

4.2
| (18) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Espreso i kapućino jednim dodirom
Samo Saeco Intelia super-automatski aparat za espreso nudi savršen doživljaj espresa uz lakoću korišćenja, prilagođavanja i čišćenja. Pripremite savršeni kapućino ili espreso jednim pritiskom na dugme.
Pogledajte sve prednosti

Uz najnoviju tehnologiju Latte Perfetto kompanije Saeco

Espreso i kapućino jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu

  • Crna

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Precizno podesite punoću ukusa kafe pomoću 5 postavki mlina

Kada je reč o finoći mlevenja, ovaj aparat će vas uvek zadovoljiti. Različite mešavine kafe zahtevaju različite nivoe usitnjenosti da bi se razvio pun ukus. Stoga na ovom aparatu postoji pet podesivih postavki usitnjavanja pri mlevenju – od najfinijeg mlevenja za punokrvni espreso do najgrubljeg za laganiju kafu.

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Izvucite maksimalni ukus pomoću 100% keramičkih noževa mlina

Robustni 100% keramički noževi mlina garantuju vam trenutke čistog uživanja u kafi u narednim godinama. Keramički materijal idealno melje omogućavajući ravnomeran protok vode i izdvajanje najčistije suštine zrna. A za razliku od drugih, uobičajenih mlinova, keramički materijal sprečava pregrevanje kafe i zagoreli ukus.

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Potpuno uklonjiva grupa za kuvanje može se očistiti za tili čas

Efikasnost i lakoća upotrebe bile su ključne inspiracije kada je Saeco izumeo prvu grupu za kuvanje pre 30 godina. I do današnjeg dana ona ostaje pojam inspirisanog i odlučnog tehnološkog rešenja. Kao i uvek, neverovatno se lako čisti – jednostavno je uklonite i isperite pod česmom nekoliko sekundi, a zatim je vratite na jednako lak način.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

18

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3

30/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odlični aparat. Že več let ga uporabljam in dela brezhibno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

15/04/2020

България

България

Verifikovani kupac

Много съм доволен

Много съм доволен от машинката. Прави страхотно кафе, удобна е за ползване, малка (най-малката с капучинатор която съм виждал).

Prednosti

много е малка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина

25/04/2018

България

България

лесен за обслужване , прави отлично кафе !

Имах малък проблем със дисплея , но съм очарован от бързото му отстраняване в сервиза . Сега вече всичко е ОК . Благодаря ви !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Intelia HD8753/19 Aвтоматична кафемашина

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