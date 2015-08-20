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  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
  • Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

Obustavljeno

Saeco MinutoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8763/09

4.7
| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom
Samo super-automatski espreso aparat Saeco Minuto pruža pravi doživljaj od kafe u zrnu do šoljice uz maksimalnu praktičnost, vrhunske performanse i veliki kapacitet uz izuzetno kompaktne dimenzije
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Sa grupom za kuvanje koja se uklanja jednim dodirom

Uvek omiljena kafa samo jednim dodirom

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu

  • Crna

  • Pet koraka podešavanja mlina za kafu

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Kafa bez zagorelog ukusa zahvaljujući 100% keramičkim noževima mlina

Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Kafa bez čekanja zahvaljujući bojleru za brzo zagrevanje

Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.

Savršena pena od mleka zahvaljujući bokalu za mleko sa dvema komorama

Savršena pena od mleka zahvaljujući bokalu za mleko sa dvema komorama

Uživajte u potpuno automatizovanim specijalitetima s mlekom zahvaljujući novom patentiranom bokalu za mleko sa tehnologijom dve komore. Jednostavno sipajte mleko u bokal, priključite ga na aparat i izaberite napitak s kafom. Uz tehnologiju dve komore, uvek ćete moći da uživate u profesionalnim napicima s kafom sa gustom i postojanom penom od mleka na idealnoj temperaturi načinjenom neprekidnim protokom mleka bez prskanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

20/08/2015

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat

Imamo ga vec jedno 10 mj.,i prezadovoljni smo sa aparatom.I nasi prijatelji su odusevljeni sa aromom kave i laganim nacinom upotrebe i spravljanja.Svakako bi preporucio ovaj model aparata svima. Nasa jutra su vedrija od kad imamo Saeco....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso

03/02/2016

България

България

Почти перфектна

Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

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