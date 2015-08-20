2 godine garancije
Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Crna
Pet koraka podešavanja mlina za kafu
Ovaj aparat za pripremu espresa opremljen je 100% keramičkim noževima mlina. Saeco koristi keramičke noževe mlina zbog njihovog konzistentnog učinka mlevenja bez pregrevanja zrna kafe kako bi se dobio besprekoran espreso. Keramika takođe osigurava dugotrajne performanse i potpuno nečujan rad.
Saeco tehnologija bojlera za brzo zagrevanje osigurava da vaš aparat uvek bude spreman. Sada više nije potrebno da čekate između kuvanja dva espresa, već možete da pripremate kafu za kafom.
Uživajte u potpuno automatizovanim specijalitetima s mlekom zahvaljujući novom patentiranom bokalu za mleko sa tehnologijom dve komore. Jednostavno sipajte mleko u bokal, priključite ga na aparat i izaberite napitak s kafom. Uz tehnologiju dve komore, uvek ćete moći da uživate u profesionalnim napicima s kafom sa gustom i postojanom penom od mleka na idealnoj temperaturi načinjenom neprekidnim protokom mleka bez prskanja.
4.7
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
PetarPan74
20/08/2015
Hrvatska
Odlican aparat
Imamo ga vec jedno 10 mj.,i prezadovoljni smo sa aparatom.I nasi prijatelji su odusevljeni sa aromom kave i laganim nacinom upotrebe i spravljanja.Svakako bi preporucio ovaj model aparata svima. Nasa jutra su vedrija od kad imamo Saeco....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso
Pfaraon
03/02/2016
България
Почти перфектна
Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Verifikovani kupac
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač