2 godine garancije
Obustavljeno
18 napitaka
Ugrađeni bokal za mleko
Nerđajući čelik
AquaClean
Uživajte u nenadmašnom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Uživajte u savršeno kremastom kapućinu i late makijatu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.
Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.