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  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
  • Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta

Obustavljeno

Saeco GranBaristoSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8975/01

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta
GranBaristo postavlja standard na polju raznovrsnosti, udobnosti i zadovoljstva zahvaljujući skupu naprednih tehnologija. Patentirana VariPresso komora može da menja pritisak kuvanja da biste dobili ogroman izbor kvalitetnih napitaka.
Pogledajte sve prednosti

Postojan rezultat, baš po vašem ukusu

Uživajte u jedinstvenom izboru od 18 veoma ukusnih specijaliteta

  • 18 napitaka

  • Ugrađeni bokal za mleko

  • Nerđajući čelik

  • AquaClean

Uživajte u 18 napitaka nadohvat ruke

Uživajte u nenadmašnom dijapazonu napitaka za sve prilike. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš super-automatski aparat u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Kapućino i late makijato jednim dodirom uz bokal za mleko

Kapućino i late makijato jednim dodirom uz bokal za mleko

Uživajte u savršeno kremastom kapućinu i late makijatu savršene temperature na najjednostavniji mogući način. Jednostavno sipajte mleko u bokal, uključite ga u mašinu i izaberite željeni napitak. Bez obzira na to želite li kapućino ili penasto mleko, vaš napitak će biti poslužen za nekoliko sekundi tokom tečnosti bez prskanja na idealnoj temperaturi.

Podesite dužinu i izaberite između 6 jačina arome i 5 postavki mlina

Podesite dužinu i izaberite između 6 jačina arome i 5 postavki mlina

Ovaj super-automatski aparat nudi mnoštvo raskošnih opcija za prilagođavanje napitka vašem ukusu. Možete da s lakoćom personalizujete i memorišete dužinu, jačinu i temperaturu svakog napitka. Nemojte oklevati da istražite, isprobate i izmislite bilo koji napitak!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.