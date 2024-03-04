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  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
  • Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano

Serija 5000 Pametni Airfryer L

HD9255/30

4.8
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano
13 u 1 povezani Airfryer. Pržite, pecite, roštiljajte i još mnogo toga, na daljinu. Vrhunski doživljaj kuvanja za pravljenje zdravih i ukusnih recepata kod kuće, upravljano daljinski i lakše nego ikad.
Pogledajte sve prednosti

Zdravije. Ukusnije. Lakše. A sada i povezano

  • Tehnologija Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • Povezano

  • Bela

QuickClean sa odvojivim delovima koji su bezbedni za pranje u mašini za sudove

QuickClean sa odvojivim delovima koji su bezbedni za pranje u mašini za sudove

Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove. Naša QuickClean korpa ima nelepljivi premaz. Naša Airfryer zatvorena korpa takođe znači da ni kuća neće biti prepuna mirisa koji prate uobičajeno prženje u fritezi

4,1 l – do 4 porcije odjednom

4,1 l – do 4 porcije odjednom

Kompaktni dizajn odgovara kapacitetu kod aparata Philips Airfryer serije 5000 Connected. Kapacitet od 4,1 l je sve što vam treba za kuvanje raznovrsnih jela.

Ekran osetljiv na dodir sa 7 unapred podešenih postavki za lak izbor

Ekran osetljiv na dodir sa 7 unapred podešenih postavki za lak izbor

Dodirnite dugme i kuvajte. 7 korisnih unapred podešenih programa za zamrznute grickalice, sveži pomfrit, piletinu, ribu, meso, grilovano povrće i mafine.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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  1. Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje

  2. U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku

  3. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  4. Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.