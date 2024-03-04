2 godine garancije
Tehnologija Rapid Air
800 g, 4,1 l
Povezano
Bela
Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove. Naša QuickClean korpa ima nelepljivi premaz. Naša Airfryer zatvorena korpa takođe znači da ni kuća neće biti prepuna mirisa koji prate uobičajeno prženje u fritezi
Kompaktni dizajn odgovara kapacitetu kod aparata Philips Airfryer serije 5000 Connected. Kapacitet od 4,1 l je sve što vam treba za kuvanje raznovrsnih jela.
Dodirnite dugme i kuvajte. 7 korisnih unapred podešenih programa za zamrznute grickalice, sveži pomfrit, piletinu, ribu, meso, grilovano povrće i mafine.
4.8
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje
U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Potrošnja energije za pripremanje pilećih prsa (AF postavka 160°C, bez zagrevanja) ili filea lososa (AF postavka 200°C, bez zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.