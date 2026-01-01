2 godine garancije
HD9925/01
1 dodatak za pečenje
7 silikonskih modli za mafine
Dodatak za pečenje. Pomoću kompleta za pečenje Philips Airfryer L, možete da napravite sve svoje omiljene pečene poslastice. Kapacitet od 1,3 l je odličan za kapkejkove, braunije, kolačiće i druge poslastice. Prijatno!
Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.
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