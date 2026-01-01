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Sve serije

  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L
  • Komplet za pečenje L

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje L

HD9925/01

Komplet za pečenje L
Komplet za pečenje L je savršen dodatak kojim ćete proširiti raznovrsnost aparata Compact Airfryer. Kuvajte i pecite ukusne lazanje, kaserole, karije, supe, kolače, mafine... i još mnogo toga!
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Kompatibilni proizvodi
Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/80

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/70

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer sa dve korpe

NA150/00

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer L

HD9255/30

Dodaci da ovladate pečenjem

Komplet za pečenje L

  • 1 dodatak za pečenje

  • 7 silikonskih modli za mafine

Dodatak za pečenje

Dodatak za pečenje

Dodatak za pečenje. Pomoću kompleta za pečenje Philips Airfryer L, možete da napravite sve svoje omiljene pečene poslastice. Kapacitet od 1,3 l je odličan za kapkejkove, braunije, kolačiće i druge poslastice. Prijatno!

7 silikonskih modli za mafine za uživanje u različitim pečenim jelima

7 silikonskih modli za mafine za uživanje u različitim pečenim jelima

Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips HomeID kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite HomeID, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*

Tehničke specifikacije

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