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Sve serije

  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
  • Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe

Serija 1000Airfryer sa dve korpe

NA150/00

4.9
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe
Lako pređite sa dve korpe na jednu veliku posudu pomoću odvojivog graničnika. Pripremite bilo šta, od obroka sa dva sastojka do velikog pečenja, uvek hrskavo i mekano zahvaljujući tehnologiji Rapid Air.
Pogledajte sve prednosti

Skuvajte jedan veliki obrok ili dva obroka istovremeno

Naš najkompaktniji Airfryer sa dve korpe

  • Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće

  • Lako se prebacite sa dve korpe na jednu veliku posudu

  • Ergonomski dizajn sa fiokama koji štedi prostor

Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće*

Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće*

Tehnologija Rapid Air sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde koristi brzi protok vrućeg vazduha za kreiranje ukusnih hrskavih i mekanih grickalica i priloga.

Izaberite između dve korpe ili jedne velike posude za pečenje

Izaberite između dve korpe ili jedne velike posude za pečenje

Uklonite graničnik da biste dve korpe od 3,55 l spojili u prostranu posudu za pečenje od 7,1 l. U nju može da stane do 900 g pomfrita, 1200 g povrća ili 10 pilećih bataka. Veliku korpu takođe možete da koristite za pripremu dva cela pileta od po 1 kg.

Ergonomski dizajn štedi prostor i garantuje bezbedno i lako rukovanje fiokom.

Ergonomski dizajn štedi prostor i garantuje bezbedno i lako rukovanje fiokom.

Naš kompaktni Airfryer sa dve korpe štedi 40% prostora.** Fioka ima dve čvrste horizontalne ručke za bezbedno, udobno rukovanje čak i kada je puna.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Prednosti

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

02/04/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Зручно корисно, швидко.

Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  2. U poređenju sa modelima NA35x i NA55x

  3. Merenje sa modelom NA15x u internoj laboratoriji sa lososom u odnosu na pećnicu klase A, tačni rezultati se razlikuju u zavisnosti od tipa proizvoda i recepta