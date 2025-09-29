2 godine garancije
Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće
Lako se prebacite sa dve korpe na jednu veliku posudu
Ergonomski dizajn sa fiokama koji štedi prostor
Tehnologija Rapid Air sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde koristi brzi protok vrućeg vazduha za kreiranje ukusnih hrskavih i mekanih grickalica i priloga.
Uklonite graničnik da biste dve korpe od 3,55 l spojili u prostranu posudu za pečenje od 7,1 l. U nju može da stane do 900 g pomfrita, 1200 g povrća ili 10 pilećih bataka. Veliku korpu takođe možete da koristite za pripremu dva cela pileta od po 1 kg.
Naš kompaktni Airfryer sa dve korpe štedi 40% prostora.** Fioka ima dve čvrste horizontalne ručke za bezbedno, udobno rukovanje čak i kada je puna.
4.9
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Verifikovani kupac
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Prednosti
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
003Oleg
02/04/2026
Україна
Verifikovani kupac
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Verifikovani kupac
Зручно корисно, швидко.
Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ova recenzija je napisana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
U poređenju sa modelima NA35x i NA55x
Merenje sa modelom NA15x u internoj laboratoriji sa lososom u odnosu na pećnicu klase A, tačni rezultati se razlikuju u zavisnosti od tipa proizvoda i recepta