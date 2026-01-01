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  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL

HD9957/00

Komplet za pečenje XXL
Ovaj specijalni komplet za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte sa pečenjem. Ovladajte pečenjem veoma ukusnih kolača, hleba, gratiniranih jela, kiša i još mnogo toga, na lak, brz i zdrav način.
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Kompatibilni proizvodi
Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l

Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l
Airfryers

NA547/07

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA555/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer od 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer sa dve korpe

NA150/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer od 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer od 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer XXL Connected

HD9285/96

Dodaci da ovladate pečenjem u aparatu Airfryer

Komplet za pečenje XXL

  • Pleh za pečenje (2,5 l)

  • 9 silikonskih modli za mafine

XXL dodatak za pečenje

XXL dodatak za pečenje

Ovaj XXL komplet za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Kapacitet od 2,5 l odličan je za pripremu gulaša, paprikaša, fritate, lazanja, gratiniranih jela, mesa sa sosom i drugih jela. Uživajte!

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Bezbedno možete da stavite ovaj Airfryer dodatak za pečenje i modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.

9 silikonskih kalupa za mafine za različita jela

9 silikonskih kalupa za mafine za različita jela

Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.

Tehničke specifikacije

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