2 godine garancije
HD9957/00
NA547/07
NA555/00
NA332/00
NA552/00
NA150/00
NA342/00
NA231/00
HD9285/96
Pleh za pečenje (2,5 l)
9 silikonskih modli za mafine
Ovaj XXL komplet za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Kapacitet od 2,5 l odličan je za pripremu gulaša, paprikaša, fritate, lazanja, gratiniranih jela, mesa sa sosom i drugih jela. Uživajte!
Bezbedno možete da stavite ovaj Airfryer dodatak za pečenje i modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.
Lako možete da uklonite mafine ili kapkejkove iz ovih Airfryer modli za mafine zahvaljujući fleksibilnom materijalu. Naborane ivice daju još bolji izgled modlama za mafine. Ove Airfryer modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa možete iznova da ih koristite.
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