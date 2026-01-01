XXL dodatak za pečenje

Ovaj XXL komplet za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Kapacitet od 2,5 l odličan je za pripremu gulaša, paprikaša, fritate, lazanja, gratiniranih jela, mesa sa sosom i drugih jela. Uživajte!