    Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l Airfryers

    NA547/07

    Pržite, grilujte, pecite... i kuvajte na pari, takođe!

    Uživajte u svemu, od mekih bao zemički, hrskave zlatne piletine, do sočnog lososa koji se topi u ustima. Otkrijte svet novih tekstura sa Philips Airfryer aparatom serije 5000 sa parom.

    Philips Airfryer 5000 s parom 7,2l Airfryers

    Pržite, grilujte, pecite... i kuvajte na pari, takođe!

    Kuvajte na pari, pržite vrućim vazduhom ili probajte oba načina istovremeno!

    • Tehnologija pare za više hranljivih materija
    • Funkcija prženja parom za hrskavo i sočno savršenstvo
    • Automatska funkcija SteamClean za lako čišćenje
    • Premium šina za lako klizanje
    • RapidAir Plus tehnologija za ravnomerno pripremljene obroke svaki put
    Kuvajte na pari do savršenstva, za nežnu i delikatnu teksturu

    Kuvajte na pari do savršenstva, za nežnu i delikatnu teksturu

    Mekane knedle, sočno povrće i ukusna riba, sve pripremljeno u našem fritezu na vrući vazduh sa funkcijom pare. Ubacuje savršenu količinu pare bez natapanja hrane, čuvajući do 87% hranljivih materija.****

    Hrskavo spolja, sočno iznutra – Snaga funkcije Steamfry

    Hrskavo spolja, sočno iznutra – Snaga funkcije Steamfry

    Sada možete imati najbolje od oba sveta. Pržite na vrućem vazduhu i kuvajte na pari istovremeno za zlatnu hrskavost spolja i sočnu mekoću iznutra. Savršeno za zlatne rolnice sa cimetom, hrskav hleb, sočnu piletinu i povrće na višem nivou. Bez zagorevanja ili nedovoljne termičke obrade.******

    Lako čišćenje

    Lako čišćenje

    Naslage masnoće u korpi se omekšavaju i lakše uklanjaju pomoću naše automatske funkcije SteamClean.

    EasySlide Rail dizajniran za bezbednije i lakše izvlačenje korpe

    EasySlide Rail dizajniran za bezbednije i lakše izvlačenje korpe

    Bez obzira da li imate slobodnu samo jednu ruku ili vam je potreban brz pristup tokom kuvanja, naša patentirana tehnologija EasySlide Rail******* olakšava proveru, mućkanje ili dodavanje sastojaka više nego ikad. Dizajniran za vrhunsku praktičnost i bezbednost, klizni mehanizam glatko i sigurno klizi, osiguravajući da korpa ostane uspravna i stabilna na svojim šinama u svakom trenutku. U poređenju sa stavljanjem vruće korpe na radnu površinu, smanjuje rizik od opekotina, stvarajući bezbedniji i jednostavniji doživljaj kuvanja.

    Kuvajte brže, uvek sa savršenim rezultatima

    Kuvajte brže, uvek sa savršenim rezultatima

    Nema više zagorevanja ili nedovoljne termičke obrade. RapidAir Plus tehnologija sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde omogućava brže kruženje vrućeg vazduha oko i kroz namirnice***, ravnomerno pripremljene svaki put sa do 90% manje masnoće.*

    Baš prava veličina za vaše svakodnevne potrebe

    Baš prava veličina za vaše svakodnevne potrebe

    Priprema do 1,4 kg povrća, 10 pilećih bataka, 6 fileta lososa ili 9 mafina.

    Nema potrebe da izvlačite korpu da biste proverili hranu!

    Nema potrebe da izvlačite korpu da biste proverili hranu!

    Bez nagađanja: Posmatrajte kuvanje kroz prozor i vidite kada je savršeno spremljeno.

    Keramički premaz

    Keramički premaz

    Naš premaz nove generacije je bez PFAS-a: neprianjajuća, izdržljiva, površina otporna na ogrebotine i laka za čišćenje.

    Potpuno novi svet raznovrsnosti

    Potpuno novi svet raznovrsnosti

    Istražite 21 način kuvanja, od pečenja i grilovanja do kuvanja na pari i podgrevanja. Podešavanja idu od niskih 40 °C i do 24 sata za dehidriranje i fermentaciju.

    Beskrajna inspiracija sa HomeID aplikacijom

    Beskrajna inspiracija sa HomeID aplikacijom

    Preko 10.000 ukusnih recepata, samo za vaš fritezu na vrući vazduh, sa jednostavnim uputstvima korak po korak *****

    Ušteda prostora sa odvojivim rezervoarom za vodu

    Ušteda prostora sa odvojivim rezervoarom za vodu

    Kada kuvanje na pari nije potrebno, jednostavno uklonite rezervoar da biste uštedeli prostor na radnoj površini.

    Kuvajte brže, uštedite vreme i energiju

    Kuvajte brže, uštedite vreme i energiju

    Kuvajte do 50% brže i uštedite do 70% energije kada kuvate sa Philips fritezom na paru umesto u rerni.**

    Tihi rad

    Tihi rad

    Bez glasnih ometanja — uživajte u razgovoru ili muzici dok friteza kuva na pari, griluje i peče.

    Tehničke specifikacije

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

    • Tehničke specifikacije

      Napajanje
      2000 W
      Napon
      220–240 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Broj u pakovanju
      1
      Proizvod sa baterijom
      Ne

    • Opšte specifikacije

      Primarni materijal
      Metal
      Sekundarni materijal
      Plastika
      Boja
      Zlatna
      Kapacitet
      7,2 l
      Otpornost na toplotu
      Da
      Podnožje koje ne klizi
      Da
      Prozirni poklopac
      Da
      Interfejs
      Digitalni
      Dužina kabla
      1 m
      Pregrada za odlaganje kabla
      Ne
      Funkcija održavanja temperature
      Da
      Programi
      12
      Načini kuvanja
      Prženje, pečenje, grilovanje, pečenje u rerni, kuvanje u jednoj posudi, prženje uz mešanje, sotiranje, kuvanje iz zamrznutog stanja, podgrevanje, odmrzavanje, dehidriranje, tostiranje, održavanje toplote, dinstanje, fermentacija, konfi, kuvanje na pari
      Broj korpi
      1
      Uklonjiva korpa
      Da
      Vremenski opseg
      0 min – 24 sata
      Temperaturni opseg
      40–200 °C
      Daljinski upravljač
      Ne
      Tehnologija
      RapidAir Plus
      Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
      Da
      Automatsko isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Da
      Indikator napajanja
      Da
      Drške sa zaštitom od toplote
      Da
      Može da se pere u mašini za sudove
      Da
      Indikator temperature
      Da
      CoolWall kućište
      Da
      Maksimalna temperatura (°C)
      200 °C
      Povezani dodaci 1
      Komplet za grilovanje
      Povezani dodaci 2
      Komplet za pečenje
      Keramički premaz
      Da
      Garancija
      2 godine
      Jedna ili dve korpe
      Jedna korpa
      Mogućnost povezivanja
      Ne

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      457 mm
      Širina proizvoda
      334 mm
      Visina proizvoda
      320 mm
      Težina proizvoda
      8,9 kg
      Dimenzije proizvoda
      457×334×320 mm
      Dužina pakovanja
      520 mm
      Širina ambalaže
      372 mm
      Visina ambalaže
      370 mm
      Težina ambalaže
      2,2 kg
      Dimenzije pakovanja
      520×372×370 mm

    • Dugotrajnost

      Futrola
      Održiva ambalaža
      Priručnik
      100% se može reciklirati

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    • *U poređenju sa pomfritom pripremljenim u klasičnoj fritezi sa dubokim uljem
    • **Na osnovu internog laboratorijskog merenja, Philips Airfryers; priprema pilećih grudi (160 °C bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem pećnice A klase. Tačni procenti mogu varirati po proizvodu.
    • ***u poređenju sa Philips Airfryers sa RapidAir tehnologijom
    • ****Merenje eksterne laboratorije, na osnovu sadržaja vitamina C u brokoliju.
    • *****Broj recepata može varirati u zavisnosti od zemlje
    • ******Poređenje zasnovano na pripremi cele piletine tokom 80 minuta korišćenjem funkcije pare i prženja vrućim vazduhom u odnosu na funkciju prženja vrućim vazduhom
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
