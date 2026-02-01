Pržite, grilujte, pecite... i kuvajte na pari, takođe!
Kuvajte na pari, pržite vrućim vazduhom ili probajte oba načina istovremeno!
Tehnologija pare za više hranljivih materija
Funkcija prženja parom za hrskavo i sočno savršenstvo
Automatska funkcija SteamClean za lako čišćenje
Premium šina za lako klizanje
RapidAir Plus tehnologija za ravnomerno pripremljene obroke svaki put
Kuvajte na pari do savršenstva, za nežnu i delikatnu teksturu
Mekane knedle, sočno povrće i ukusna riba, sve pripremljeno u našem fritezu na vrući vazduh sa funkcijom pare. Ubacuje savršenu količinu pare bez natapanja hrane, čuvajući do 87% hranljivih materija.****
Hrskavo spolja, sočno iznutra – Snaga funkcije Steamfry
Sada možete imati najbolje od oba sveta. Pržite na vrućem vazduhu i kuvajte na pari istovremeno za zlatnu hrskavost spolja i sočnu mekoću iznutra. Savršeno za zlatne rolnice sa cimetom, hrskav hleb, sočnu piletinu i povrće na višem nivou. Bez zagorevanja ili nedovoljne termičke obrade.******
Lako čišćenje
Naslage masnoće u korpi se omekšavaju i lakše uklanjaju pomoću naše automatske funkcije SteamClean.
EasySlide Rail dizajniran za bezbednije i lakše izvlačenje korpe
Bez obzira da li imate slobodnu samo jednu ruku ili vam je potreban brz pristup tokom kuvanja, naša patentirana tehnologija EasySlide Rail******* olakšava proveru, mućkanje ili dodavanje sastojaka više nego ikad. Dizajniran za vrhunsku praktičnost i bezbednost, klizni mehanizam glatko i sigurno klizi, osiguravajući da korpa ostane uspravna i stabilna na svojim šinama u svakom trenutku. U poređenju sa stavljanjem vruće korpe na radnu površinu, smanjuje rizik od opekotina, stvarajući bezbedniji i jednostavniji doživljaj kuvanja.
Kuvajte brže, uvek sa savršenim rezultatima
Nema više zagorevanja ili nedovoljne termičke obrade. RapidAir Plus tehnologija sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde omogućava brže kruženje vrućeg vazduha oko i kroz namirnice***, ravnomerno pripremljene svaki put sa do 90% manje masnoće.*
Baš prava veličina za vaše svakodnevne potrebe
Priprema do 1,4 kg povrća, 10 pilećih bataka, 6 fileta lososa ili 9 mafina.
Nema potrebe da izvlačite korpu da biste proverili hranu!
Bez nagađanja: Posmatrajte kuvanje kroz prozor i vidite kada je savršeno spremljeno.
Keramički premaz
Naš premaz nove generacije je bez PFAS-a: neprianjajuća, izdržljiva, površina otporna na ogrebotine i laka za čišćenje.
Potpuno novi svet raznovrsnosti
Istražite 21 način kuvanja, od pečenja i grilovanja do kuvanja na pari i podgrevanja. Podešavanja idu od niskih 40 °C i do 24 sata za dehidriranje i fermentaciju.
Beskrajna inspiracija sa HomeID aplikacijom
Preko 10.000 ukusnih recepata, samo za vaš fritezu na vrući vazduh, sa jednostavnim uputstvima korak po korak *****
Ušteda prostora sa odvojivim rezervoarom za vodu
Kada kuvanje na pari nije potrebno, jednostavno uklonite rezervoar da biste uštedeli prostor na radnoj površini.
Kuvajte brže, uštedite vreme i energiju
Kuvajte do 50% brže i uštedite do 70% energije kada kuvate sa Philips fritezom na paru umesto u rerni.**
Tihi rad
Bez glasnih ometanja — uživajte u razgovoru ili muzici dok friteza kuva na pari, griluje i peče.
Tehničke specifikacije
Zemlja porekla
Proizvedeno u
Kina
Tehničke specifikacije
Napajanje
2000 W
Napon
220–240 V
Frekvencija
50 Hz
Broj u pakovanju
1
Proizvod sa baterijom
Ne
Opšte specifikacije
Primarni materijal
Metal
Sekundarni materijal
Plastika
Boja
Zlatna
Kapacitet
7,2 l
Otpornost na toplotu
Da
Podnožje koje ne klizi
Da
Prozirni poklopac
Da
Interfejs
Digitalni
Dužina kabla
1 m
Pregrada za odlaganje kabla
Ne
Funkcija održavanja temperature
Da
Programi
12
Načini kuvanja
Prženje, pečenje, grilovanje, pečenje u rerni, kuvanje u jednoj posudi, prženje uz mešanje, sotiranje, kuvanje iz zamrznutog stanja, podgrevanje, odmrzavanje, dehidriranje, tostiranje, održavanje toplote, dinstanje, fermentacija, konfi, kuvanje na pari
Broj korpi
1
Uklonjiva korpa
Da
Vremenski opseg
0 min – 24 sata
Temperaturni opseg
40–200 °C
Daljinski upravljač
Ne
Tehnologija
RapidAir Plus
Integrisani prekidač za uključivanje/isključivanje
*U poređenju sa pomfritom pripremljenim u klasičnoj fritezi sa dubokim uljem
**Na osnovu internog laboratorijskog merenja, Philips Airfryers; priprema pilećih grudi (160 °C bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem pećnice A klase. Tačni procenti mogu varirati po proizvodu.
***u poređenju sa Philips Airfryers sa RapidAir tehnologijom
****Merenje eksterne laboratorije, na osnovu sadržaja vitamina C u brokoliju.
*****Broj recepata može varirati u zavisnosti od zemlje
******Poređenje zasnovano na pripremi cele piletine tokom 80 minuta korišćenjem funkcije pare i prženja vrućim vazduhom u odnosu na funkciju prženja vrućim vazduhom
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).