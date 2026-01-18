2 godine garancije
Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće
Kuvajte na pari do savršenstva, za delikatnu i mekanu teksturu
Pržite i kuvajte na pari za ravnomerne rezultate, bez zagorevanja
Zaboravite na nakupljanje masnoće zahvaljujući čišćenju parom
Tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde cirkuliše vrući vazduh oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke
Airfryer od 9 l sa 2 korpe i funkcijom kuvanja na pari: Fioka od 6 l za glavna jela, pomfrit i omiljena jela, a fioka od 3 l za priloge i grickalice. Može da primi do 1100 g pomfrita, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku korpu takođe može da stane celo pile od 1,2 kg.
Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 korpe, za obroke gotove u isto vreme
3.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Verifikovani kupac
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
² Merenje u spoljnoj laboratoriji, zasnovano na sadržaju vitamina C u brokoliju
³ Za optimalne rezultate, upotrebite funkciju čišćenja parom u velikoj korpi 15 minuta nakon svakog korišćenja
⁴ Poređenje je zasnovano na pripremi celog pileta 80 minuta pomoću funkcije kuvanja na pari i prženja na vazduhu u odnosu na funkciju prženja na vazduhu
⁵ Nezavisno testiranje ukusa sa 30 korisnika aparata Airfryer
⁶ Merenje u internoj laboratoriji, NA55x sa kobasicama u odnosu na korišćenje pećnice klase A. Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od recepta.
⁷ Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov