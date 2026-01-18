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  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
  • Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno

Serija 5000Airfryer sa dve korpe

NA555/00

3.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno
Sada možete kuvati različite sastojke na različite načine, bez muke oko koordinacije više lonaca i tiganja. Možete izabrati metod kuvanja koji najbolje odgovara vašim sastojcima: prženje, kuvanje na pari ili kombinaciju ta dva
Pogledajte sve prednosti

Prilagođavanje metoda kuvanja vašim sastojcima

Kuvajte različite sastojke na 3 načina istovremeno

  • Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće

  • Kuvajte na pari do savršenstva, za delikatnu i mekanu teksturu

  • Pržite i kuvajte na pari za ravnomerne rezultate, bez zagorevanja

  • Zaboravite na nakupljanje masnoće zahvaljujući čišćenju parom

Hrskavo i ravnomerno pripremljeno do savršenstva, sa do 90% manje masnoće ¹

Hrskavo i ravnomerno pripremljeno do savršenstva, sa do 90% manje masnoće ¹

Tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde cirkuliše vrući vazduh oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer od 9 l sa 2 korpe i funkcijom kuvanja na pari: Fioka od 6 l za glavna jela, pomfrit i omiljena jela, a fioka od 3 l za priloge i grickalice. Može da primi do 1100 g pomfrita, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku korpu takođe može da stane celo pile od 1,2 kg.

Tempirajte da jela budu gotova u isto vreme

Tempirajte da jela budu gotova u isto vreme

Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 korpe, za obroke gotove u isto vreme

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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3.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ova recenzija je napisana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Odricanje od odgovornosti

  1. ¹ U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  2. ² Merenje u spoljnoj laboratoriji, zasnovano na sadržaju vitamina C u brokoliju

  3. ³ Za optimalne rezultate, upotrebite funkciju čišćenja parom u velikoj korpi 15 minuta nakon svakog korišćenja

  4. ⁴ Poređenje je zasnovano na pripremi celog pileta 80 minuta pomoću funkcije kuvanja na pari i prženja na vazduhu u odnosu na funkciju prženja na vazduhu

  5. ⁵ Nezavisno testiranje ukusa sa 30 korisnika aparata Airfryer

  6. ⁶ Merenje u internoj laboratoriji, NA55x sa kobasicama u odnosu na korišćenje pećnice klase A. Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od recepta.

  7. ⁷ Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov