2 godine garancije
HD9945/01
NA555/00
NA461/00
NA332/00
NA552/00
NA353/10
NA352/00
NA231/00
HD9280/90
1 x dodatak za pečenje
9 silikonskih modli za mafine
9 silikonskih modli za mafine
1 brošura sa receptima
Dodatak za pečenje. Pomoću kompleta za pečenje za Philips Airfryer XL možete da napravite sve svoje omiljene pečene đakonije. Kapacitet od 2 l je odličan za banana hleb, kolače, kaserole, meso i druga jela. Prijatno!
Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips HomeID kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite HomeID, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*
Bezbedno možete da stavite ovaj Airfryer dodatak za pečenje i modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.
2.6
od 5
5
Komentari
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
nat1234_
10/04/2024
България
Малък и скъп
Кошницата е много по-малка отколкото очаквах (фрайерът ми е модел Essential XL), има по два пръста разстояние от всички страни като я сложа. Не знам защо е така. Цената е безбожно висока за една алуминиева тава за печене и едни формички за мъфини.
Prednosti
незалепващ
Mane
скъп и малък
Ova recenzija je napisana za Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене
Ova recenzija je napisana za Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене
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