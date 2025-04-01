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Sve serije

  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL
  • Komplet za pečenje XL

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XL

HD9945/01

2.6
| (5) Komentari
Komplet za pečenje XL
Ovaj komplet za pečenje je savršen dodatak kojim ćete proširiti raznovrsnost aparata XL Airfryer. Kuvajte i pecite ukusne lazanje, kaserole, karije, supe, kolače, mafine... i još mnogo toga!
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA555/00

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA461/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer od 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer sa dve korpe

NA552/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer sa dve korpe

NA353/10

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer sa dve korpe

NA352/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer od 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Dodaci da ovladate pečenjem u aparatu Airfryer

Komplet za pečenje XL

  • 1 x dodatak za pečenje

  • 9 silikonskih modli za mafine

  • 9 silikonskih modli za mafine

  • 1 brošura sa receptima

Dodatak za pečenje koji se ne lepi

Dodatak za pečenje koji se ne lepi

Dodatak za pečenje. Pomoću kompleta za pečenje za Philips Airfryer XL možete da napravite sve svoje omiljene pečene đakonije. Kapacitet od 2 l je odličan za banana hleb, kolače, kaserole, meso i druga jela. Prijatno!

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Svakodnevna inspiracija za nove recepte

Neograničen broj inspirativnih recepata naših vrhunskih kuvara i miliona korisnika aplikacije Philips HomeID kojima možete da proširite svoju kolekciju recepata. Što više koristite HomeID, to ona bolje prilagođava recepte vašem ukusu.*

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Bezbedno možete da stavite ovaj Airfryer dodatak za pečenje i modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.6

od 5

5

Komentari

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Ova recenzija je napisana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

10/04/2024

България

България

Малък и скъп

Кошницата е много по-малка отколкото очаквах (фрайерът ми е модел Essential XL), има по два пръста разстояние от всички страни като я сложа. Не знам защо е така. Цената е безбожно висока за една алуминиева тава за печене и едни формички за мъфини.

Prednosti

незалепващ

Mane

скъп и малък

Ova recenzija je napisana za Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене

Ova recenzija je napisana za Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене

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