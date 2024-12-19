2 godine garancije
Dizajniran za balansirane obroke
2 korpe, 2 veličine
Tačka 3 Spremno u isto vreme
Zaboravite na pregorevanje ili nedovoljnu pripremu. Naš patentirani dizajn optimizuje kruženje toplote, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju za najbolje rezultate: hrskava, mekana, ravnomerno pripremljena hrana svaki put.
Airfryer sa 2 fioke: Velika fioka je savršena za glavna jela, pomfrit i za ono što najviše volite. Manju fioku koristite za priloge, povrće i grickalice.
Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 fioke kako biste mogli odjednom da poslužite svu hranu. Jedan obrok, svež i vruć.
5.0
od 5
20
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Pomaranca06
19/12/2024
Slovenija
Priporočam
Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
December23
16/12/2024
Slovenija
Zadovoljni
Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
tomato03
15/12/2024
Slovenija
Vrhunski aparat!
Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.
Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.
Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.