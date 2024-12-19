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Sve serije

  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji

Serija 3000Airfryer sa dve korpe

NA352/00

5
| (20) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
Philips Airfryer iz serije 3000 sa dve korpe garantuje da će dva jela biti istovremeno vruća i gotova. Uživajte u ukusnim i zdravim obrocima uz veliku korpu za glavna jela za celu porodicu i manju korpu za priloge i obroke za jednu osobu.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno svaki put

Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji

  • Dizajniran za balansirane obroke

  • 2 korpe, 2 veličine

  • Tačka 3 Spremno u isto vreme

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno sa tehnologijom Rapid Air Plus

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno sa tehnologijom Rapid Air Plus

Zaboravite na pregorevanje ili nedovoljnu pripremu. Naš patentirani dizajn optimizuje kruženje toplote, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju za najbolje rezultate: hrskava, mekana, ravnomerno pripremljena hrana svaki put.

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer sa 2 fioke: Velika fioka je savršena za glavna jela, pomfrit i za ono što najviše volite. Manju fioku koristite za priloge, povrće i grickalice.

Tempiranje tako da obe strane završe u isto vreme.

Tempiranje tako da obe strane završe u isto vreme.

Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 fioke kako biste mogli odjednom da poslužite svu hranu. Jedan obrok, svež i vruć.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

20

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/12/2024

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Zadovoljni

Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

15/12/2024

Slovenija

Slovenija

Vrhunski aparat!

Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

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  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.

  2. Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.

  3. Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.