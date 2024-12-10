2 godine garancije
Tehnologija Rapid Air
1,2 kg / 6,2 l
Crna
Povezano
Odaberite recept, pošaljite ga na Airfryer i pratite tok pripreme hrane – iz udobnosti kauča. Dobićete obaveštenje kada jelo bude spremno.
Tehnologija Rapid Air, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji u obliku morske zvezde, vrti vruć vazduh za pripremu izvrsne hrane, hrskave spolja i meke iznutra, uz vrlo malo ili nimalo dodatnog ulja.
Philips Airfryer koristi vruć vazduh za pripremu vaših omiljenih jela tako da budu idealno hrskava a opet sa i do 90% manje masti.*
4.9
od 5
49
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Dramallama
10/12/2024
Hrvatska
Ako se dvoumite- ovo je vas znak!
Predobar proizvod, ja uopce vise ne koristim pecnicu od kako ga imam. Kompletan rucak (npr krumpiri i meso) za dvije osobe je gotov u 20 minuta. Samo narezem povrce i ubacim protein po izboru i upalim 20 minuta. Nema zagrijavanja, nema provjeravanja kako je peceno, zdravije je jer sva mast iscuri na dno posude znaci nije u dodiru s hranom i sve je hrskavo i socno. Sve preporuke!!!
Prednosti
Brzina, lakoca odrzavanja, ne treba se zagrijavati
Mane
Ne dolazi sa zatvorenim nastavkom za npr palacinke hehe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
leon275
04/12/2024
Slovenija
Idealen za vsako kuhinjo
Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.
Prednosti
Priporočam za vse,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Picnicman
25/11/2024
Slovenija
super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi
Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje
U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi
Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880