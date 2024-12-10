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  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
  • Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.

Serija 5000Pametni Airfryer XL

HD9280/90

4.9
| (49) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.
Birajte između stotinu* ukusnih obroka preporučenih na osnovu vaših preferencija. Povežite aparat sa aplikacijom HomeID, odaberite recept i pošaljite ga svom Airfryer aparatu. Pratite pripremanje obroka iz udobnosti kauča, a aplikacija će vas obavestiti kada je jelo gotovo!
Pogledajte sve prednosti

Uparite aparat sa aplikac. HomeID za najbolji doživljaj kuvanja

Zdravo. Ukusno. A sada i povezano.

  • Tehnologija Rapid Air

  • 1,2 kg / 6,2 l

  • Crna

  • Povezano

Nadgledajte pripremu hrane preko telefona ili tableta

Odaberite recept, pošaljite ga na Airfryer i pratite tok pripreme hrane – iz udobnosti kauča. Dobićete obaveštenje kada jelo bude spremno.

Zdravo prženje uz tehnologiju Rapid Air

Zdravo prženje uz tehnologiju Rapid Air

Tehnologija Rapid Air, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji u obliku morske zvezde, vrti vruć vazduh za pripremu izvrsne hrane, hrskave spolja i meke iznutra, uz vrlo malo ili nimalo dodatnog ulja.

Pržite sa do 90% manje masti*

Pržite sa do 90% manje masti*

Philips Airfryer koristi vruć vazduh za pripremu vaših omiljenih jela tako da budu idealno hrskava a opet sa i do 90% manje masti.*

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

49

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Ako se dvoumite- ovo je vas znak!

Predobar proizvod, ja uopce vise ne koristim pecnicu od kako ga imam. Kompletan rucak (npr krumpiri i meso) za dvije osobe je gotov u 20 minuta. Samo narezem povrce i ubacim protein po izboru i upalim 20 minuta. Nema zagrijavanja, nema provjeravanja kako je peceno, zdravije je jer sva mast iscuri na dno posude znaci nije u dodiru s hranom i sve je hrskavo i socno. Sve preporuke!!!

Prednosti

Brzina, lakoca odrzavanja, ne treba se zagrijavati

Mane

Ne dolazi sa zatvorenim nastavkom za npr palacinke hehe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

04/12/2024

Slovenija

Slovenija

Idealen za vsako kuhinjo

Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.

Prednosti

Priporočam za vse,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi

Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

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  1. Broj recepata razlikuje se u zavisnosti od zemlje

  2. U poređenju sa sadržajem masnoće u pripremljenoj piletini i svinjetini u odnosu na fritezu za prženje u dubokom ulju i prženje u voku

  3. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi

  4. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju sa proizvodima HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880