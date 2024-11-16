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Sve serije

  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
  • Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji

Serija 3000Airfryer sa dve korpe

NA353/10

5
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji
Philips Airfryer iz serije 3000 sa dve korpe garantuje da će dva jela biti istovremeno vruća i gotova. Uživajte u ukusnim i zdravim obrocima uz veliku korpu za glavna jela za celu porodicu i manju korpu za priloge i obroke za jednu osobu.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno svaki put

Dizajniran je za pravljenje obroka po vašoj želji

  • Dizajniran za balansirane obroke

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno sa tehnologijom Rapid Air Plus

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno sa tehnologijom Rapid Air Plus

Zaboravite na pregorevanje ili nedovoljnu pripremu. Naš patentirani dizajn optimizuje kruženje toplote, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju za najbolje rezultate: hrskava, mekana, ravnomerno pripremljena hrana svaki put.

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer sa 2 fioke: Velika fioka je savršena za glavna jela, pomfrit i za ono što najviše volite. Manju fioku koristite za priloge, povrće i grickalice.

Tempiranje tako da obe strane završe u isto vreme.

Tempiranje tako da obe strane završe u isto vreme.

Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 fioke kako biste mogli odjednom da poslužite svu hranu. Jedan obrok, svež i vruć.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Prednosti

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Mane

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Prednosti

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Mane

velikost přístroje, mírná hlučnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Prednosti

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Mane

rozměrnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.

  2. Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.

  3. Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.