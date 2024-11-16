2 godine garancije
Dizajniran za balansirane obroke
Zaboravite na pregorevanje ili nedovoljnu pripremu. Naš patentirani dizajn optimizuje kruženje toplote, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju za najbolje rezultate: hrskava, mekana, ravnomerno pripremljena hrana svaki put.
Airfryer sa 2 fioke: Velika fioka je savršena za glavna jela, pomfrit i za ono što najviše volite. Manju fioku koristite za priloge, povrće i grickalice.
Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 fioke kako biste mogli odjednom da poslužite svu hranu. Jedan obrok, svež i vruć.
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sweet.girl
16/11/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.
Prednosti
Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.
Mane
Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Chef123
29/10/2024
Česká republika
Zdravé pečení
O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.
Prednosti
moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití
Mane
velikost přístroje, mírná hlučnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Zuzina68
29/10/2024
Česká republika
Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře
Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.
Prednosti
snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba
Mane
rozměrnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.
Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.
Testiranje je obavljeno sa kobasicama u levoj korpi u poređenju sa standardnim konvekcionim pećnicama.