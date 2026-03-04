2 godine garancije
Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće
Kuvajte na pari do savršenstva, za delikatnu i mekanu teksturu
Pržite i kuvajte na pari za ravnomerne rezultate, bez zagorevanja
Zaboravite na nakupljanje masnoće zahvaljujući čišćenju parom
Tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde cirkuliše vrući vazduh oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke
Airfryer od 9 l sa 2 korpe i funkcijom kuvanja na pari: Fioka od 6 l za glavna jela, pomfrit i omiljena jela, a fioka od 3 l za priloge i grickalice. Može da primi do 1100 g pomfrita, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku korpu takođe može da stane celo pile od 1,2 kg.
Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 korpe, za obroke gotove u isto vreme
5.0
od 5
31
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
¹ U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
² Merenje u spoljnoj laboratoriji, zasnovano na sadržaju vitamina C u brokoliju
³ Za optimalne rezultate, upotrebite funkciju čišćenja parom u velikoj korpi 15 minuta nakon svakog korišćenja
⁴ Poređenje je zasnovano na pripremi celog pileta 80 minuta pomoću funkcije kuvanja na pari i prženja na vazduhu u odnosu na funkciju prženja na vazduhu
⁵ Nezavisno testiranje ukusa sa 30 korisnika aparata Airfryer
⁶ Merenje u internoj laboratoriji, NA55x sa kobasicama u odnosu na korišćenje pećnice klase A. Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od recepta.
⁷ Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov