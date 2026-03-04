ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
  • Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari

Serija 5000Airfryer sa dve korpe

NA552/00

5
| (31) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari
Dve korpe za prženje, pečenje, hrskavo pečenje i grilovanje, a jedna ima i funkciju kuvanja na pari. Uživajte u savršeno pripremljenim obrocima uz tehnologije RapidAir Plus i Air Steam
Pogledajte sve prednosti

Kuvajte 2 jela odvojeno, gotova u isto vreme

Naš prvi aparat sa dve korpe i funkcijom kuvanja na pari

  • Hrskavo i mekano, sa do 90% manje masnoće

  • Kuvajte na pari do savršenstva, za delikatnu i mekanu teksturu

  • Pržite i kuvajte na pari za ravnomerne rezultate, bez zagorevanja

  • Zaboravite na nakupljanje masnoće zahvaljujući čišćenju parom

Hrskavo i ravnomerno pripremljeno do savršenstva, sa do 90% manje masnoće ¹

Hrskavo i ravnomerno pripremljeno do savršenstva, sa do 90% manje masnoće ¹

Tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde cirkuliše vrući vazduh oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

2 fioke i 2 veličine za svaki obrok

Airfryer od 9 l sa 2 korpe i funkcijom kuvanja na pari: Fioka od 6 l za glavna jela, pomfrit i omiljena jela, a fioka od 3 l za priloge i grickalice. Može da primi do 1100 g pomfrita, 1600 g povrća ili 12 pilećih bataka. U veliku korpu takođe može da stane celo pile od 1,2 kg.

Tempirajte da jela budu gotova u isto vreme

Tempirajte da jela budu gotova u isto vreme

Automatski sinhronizujte vremena pripreme u 2 korpe, za obroke gotove u isto vreme

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

31

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. ¹ U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  2. ² Merenje u spoljnoj laboratoriji, zasnovano na sadržaju vitamina C u brokoliju

  3. ³ Za optimalne rezultate, upotrebite funkciju čišćenja parom u velikoj korpi 15 minuta nakon svakog korišćenja

  4. ⁴ Poređenje je zasnovano na pripremi celog pileta 80 minuta pomoću funkcije kuvanja na pari i prženja na vazduhu u odnosu na funkciju prženja na vazduhu

  5. ⁵ Nezavisno testiranje ukusa sa 30 korisnika aparata Airfryer

  6. ⁶ Merenje u internoj laboratoriji, NA55x sa kobasicama u odnosu na korišćenje pećnice klase A. Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od recepta.

  7. ⁷ Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov