2 godine garancije
NA461/00
Zauzima 45% manje prostora
2 korpe na sprat, duplo više jela
Hrskavo i ravnomerno pečeno uz tehnologiju RapidAir
Pripremite 2 jela koja se završavaju u isto vreme
Naš kompaktni Airfryer sa dve korpe na sprat čini pripremu ukusnih jela jednostavnom i štedi 45% prostora na vašoj radnoj površini.*
Izuzetno veliki Airfryer od 10 l sa dve korpe na sprat od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim jelima zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir. Vruć vazduh sa vrha cirkuliše oko vaše hrane kako bi se obezbedila ravnomerno pripremljena jela svaki put.
Komentari
U poređenju sa drugim aparatima Philips Airfryer
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
Interno laboratorijsko merenje NA46x sa lososom i pilećim prsima u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od recepta