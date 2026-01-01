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Sve serije

  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora
  • Duplo više jela, 45% manje prostora

Serija 4000Vertikalni Airfryer

NA461/00

Duplo više jela, 45% manje prostora
Naš Airfryer sa dve korpe na sprat priprema dva kompletna obroka odjednom, štedeći vam prostor. Što je još bolje, jela su svaki put ukusno hrskava i meka, zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir.
Pogledajte sve prednosti

Oba jela su savršeno pripremljena i gotova istovremeno

Duplo više jela, 45% manje prostora

  • Zauzima 45% manje prostora

  • 2 korpe na sprat, duplo više jela

  • Hrskavo i ravnomerno pečeno uz tehnologiju RapidAir

  • Pripremite 2 jela koja se završavaju u isto vreme

Dizajn na sprat zauzima upola manje prostora na radnoj površini

Dizajn na sprat zauzima upola manje prostora na radnoj površini

Naš kompaktni Airfryer sa dve korpe na sprat čini pripremu ukusnih jela jednostavnom i štedi 45% prostora na vašoj radnoj površini.*

2 korpe na sprat, udvostručen kapacitet

2 korpe na sprat, udvostručen kapacitet

Izuzetno veliki Airfryer od 10 l sa dve korpe na sprat od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.

Hrskavo i ravnomerno pečeno sa do 90% manje masnoće**

Hrskavo i ravnomerno pečeno sa do 90% manje masnoće**

Uživajte u savršeno hrskavim i mekim jelima zahvaljujući vertikalnoj tehnologiji RapidAir. Vruć vazduh sa vrha cirkuliše oko vaše hrane kako bi se obezbedila ravnomerno pripremljena jela svaki put.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa drugim aparatima Philips Airfryer

  2. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  3. Interno laboratorijsko merenje NA46x sa lososom i pilećim prsima u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od recepta