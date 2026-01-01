2 korpe na sprat, udvostručen kapacitet

Izuzetno veliki Airfryer od 10 l sa dve korpe na sprat od po 5 l. Naš Airfryer porodične veličine lako obrađuje do 1,4 kg pomfrita, 2 kg povrća ili 24 mala pileća bataka. Takođe možete lako smestiti celo pile od 1,2 kg u svaku korpu od 5 l.