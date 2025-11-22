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  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost

Serija 3000Airfryer od 7,2 l

NA342/00

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
Istražite svaku od 16 funkcija, od brzog pečenja do krčkanja satima. Ukusni, potpuno domaći obroci u nekoliko jednostavnih koraka. A kroz elegantni prozor možete da vidite kada je sve savršeno pripremljeno, hrskavo i mekano.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno svaki put

Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost

  • Prozor za gledanje pripreme

  • Tehnologija RapidAir Plus

  • 16 funkcija pripreme u 1

  • Ušteda vremena i energije

Brza, ravnomerna priprema sa tehnologijom RapidAir Plus

Brza, ravnomerna priprema sa tehnologijom RapidAir Plus

Patentirana tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde omogućava da vrući vazduh cirkuliše oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke za 30% manje vremena*

Elegantni prozor koji vam omogućava da posmatrate pripremu

Elegantni prozor koji vam omogućava da posmatrate pripremu

Nema više nagađanja. Posmatrajte pripremu da biste znali kada je savršena. Dizajniran je za kuvanje sa stilom.

Bez kompromisa po pitanju ukusa

Bez kompromisa po pitanju ukusa

83% naših korisnika utvrdilo je da pileći bataci pripremljeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 imaju bolji ukus od onih pripremljenih u pećnici.******

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Prednosti

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  2. U odnosu na aparate Philips Airfryer sa tehnologijom RapidAir

  3. Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov

  4. Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje

  5. Procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A. Tačni procenti mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.

  6. MetrixLab testiranje sa 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, jul 2024.