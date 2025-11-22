2 godine garancije
Prozor za gledanje pripreme
Tehnologija RapidAir Plus
16 funkcija pripreme u 1
Ušteda vremena i energije
Patentirana tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde omogućava da vrući vazduh cirkuliše oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke za 30% manje vremena*
Nema više nagađanja. Posmatrajte pripremu da biste znali kada je savršena. Dizajniran je za kuvanje sa stilom.
83% naših korisnika utvrdilo je da pileći bataci pripremljeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 imaju bolji ukus od onih pripremljenih u pećnici.******
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Prednosti
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem
U odnosu na aparate Philips Airfryer sa tehnologijom RapidAir
Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov
Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje
Procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A. Tačni procenti mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.
MetrixLab testiranje sa 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, jul 2024.